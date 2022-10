Ex participantes del ‘Desafío’ se casaron: así fue la boda y la fiesta

La ganadora del ‘Desafío The Box 2021′, Paola Solano, y el exconcursante, mejor conocido como ‘Gago’, Jhon Mosquera, se dieron el sí en el altar este fin de semana.

La pareja fue muy criticada recién iniciaron su romance, pero eso no fue impedimento para que unieran sus vidas en sagrado matrimonio, un año más tarde de su compromiso y tres meses después del nacimiento de su primer hijo José Martín.

¿Cómo fue la propuesta de matrimonio? Una romántica velada en la Isla de San Andrés fue la manera como Mosquera le propuso “que quería pasar el resto de su vida” junto a Solano poco tiempo después de haber iniciado su noviazgo.

En las redes sociales quedó registrado el momento con algunas fotografías de su boda soñada, aunque sin muchos detalles del lugar dónde se habría celebrado.

Su criticada historia de amor

Solano y Mosquera se conocieron cuando ‘Gago’ sostenía un noviazgo con otra deportista y participante del ‘Desafío The Box 2017′, Valentina Ortiz.

Según Ortiz en sus redes sociales, ella habría terminado con él por infidelidad, pues al parecer, el caleño habría iniciado un romance con Solano estando con la deportista, al mismo tiempo. Incluso, mientras ‘Gago’ estaba en competencia, la deportista dejó claro a uno de sus seguidores que ella ya sabía sobre una infidelidad.

“Entre ella y yo había muchas cosas que quizás las personas no conocen o no saben y no han visto porque son cosas más personales, pero eso ya era algo de fractura en nuestra relación”, contó el exparticipante para el programa La Red.

En ese momento, el deportista dijo haber terminado la relación porque “yo me me veía en familia, yo quería una familia y pues muchas veces le toque el tema como del matrimonio, para que fuéramos familia y siempre me dijo que no”.

‘Gago’ también aprovechó para explicar el tema de la infidelidad y señaló la tristeza que le dio el que ella ventilara su relación después de cuatro años juntos. “Ahora que quiera salir como a ventilar todos nuestros problemas, a decir que esto no es un secreto para nadie. Yo no me quiero justificar, pero a mí lo que me da tristeza es que quiera salir a ventilar esto ahora, si que quiera salir a decir que le he puesto mil cachos pero entonces por qué lo permitió durante cuatro años”.

Según el caleño, negó haber tenido alguna relación sentimental mientras estaba en el ‘Desafío The Box’. Sin embargo, le confesó a La Red que en los cuatro años de noviazgo sí le fue infiel a Valentina, dice él, solo una vez.

Ganador de ‘El Desafío’ estará en ‘reality’

La Isla de los famosos, uno de los programas del canal RCN que convocó a diferentes celebridades, volverá a ver la luz luego de más de 15 años de haberse emitido su última versión.

En 2004 y 2007 el encargado de guiar a los participantes y de presentar las pruebas y retos que tendrían que sortear los famosos fue Guillermo Prieto la Rotta, más conocido como ‘Pirry’ y quien fue una de las caras del canal para la época.

Las versiones La isla de los famosos: una aventura pirata y La isla de los famosos: una aventura maya, tuvieron gran éxito y parece que el canal RCN quiere apostarle a una nueva temporada de este programa en el que se pone a prueba la resistencia y paciencia de las celebridades.

Mateo Carvajal, ganador de ‘El Desafío 2017′, programa estrella del canal Caracol; en sus redes sociales, el deportista publicó un mensaje que da a entender su participación en el reality que se estrenaría el próximo año.

“Pronto entro al ruedo con leones ¡Si me quieren sacar, me tendrán que tragar vivo! ¡Una nueva experiencia está cerca de comenzar!”, escribió Carvajal junto a una foto suya en la playa haciendo ejercicio.