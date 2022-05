Exempleada de Shakira lanzó fuertes acusaciones contra la artista | ¿Qué pasó?

Una de las barranquilleras más queridas en el país y reconocidas en el mundo, Shakira, quedó en evidencia esta semana luego de que una de sus extrabajadoras diera una entrevista, revelando detalles sobre la actitud de la artista.

Cristina Cárdenas, quien se desempeñó como coordinadora de figuración con los actores de las producciones de Shakira, reveló cómo es trabajar con la barranquillera en medio de las grabaciones.

Las afirmaciones de Cárdenas fueron entregadas en un programa de televisión español, pero se revelaron aún más detalles luego de una nueva entrevista que hizo un periodista argentino en el programa de farándula ‘Intrusos’, emitido por América Televisión.

Las críticas hacia Shakira han develado que la cantante sería una clase de “diva” a la que sus colaboradores no podrían acceder tan fácilmente, según expresó Cárdenas.

“A Shakira no se le puede mirar a los ojos, no le puedes hacer fotos, no le puedes hablar, no te puedes dirigir a ella, está prohibido”, comenzó afirmando la coordinadora.

Y a continuación añadió que las jornadas de trabajo con la barranquillera eran más que largas, ya que estas podrían extenderse más de 10 horas de lo que se había planeado.

“¡Ella es mandona! Un ‘spot’ de Shakira, que podría durar cuatro horas por las tomas, termina tardando unas 17″, aseguró Cárdenas, recalcando que la consideraba como una jefa “mandona”.

Y como si fuera poco, la excolaboradora de Shakira afirmó que esto no solo era percepción de ella, sino que otras personas que trabajaban para la barranquillera opinaban lo mismo. “Es que desespera a la productora, a los directores, a todos”, dijo Cárdenas, enfatizando en el clima laboral que se podía apreciar en los rodajes de la cantante.

Las acusaciones de Cárdenas llegan hasta afirmar que es “imposible” trabajar con la barranquillera, ya que también podría presentar problema de celos con personas que puedan “lucirse” más que la artista.

“Y si hay alguna mujer que destaca más que ella, la echa fuera del rodaje. Dice: ‘Tú no, tú fuera’, así señalando con el dedo. Por eso, es imposible trabajar a su lado, no quiere ir nadie a rodar con ella. La figuración se muerde del asco y el equipo se desespera”, aseveró.

Las revelaciones de Cárdenas sobre lo que, según ella, sería el “martirio” de trabajar con Shakira han hecho que la barranquillera se encuentre en un incómodo momento, tanto en España –donde salieron al aire estos señalamientos–, como en el resto de América Latina, donde es reconocida y querida por muchos.

Gerard Piqué contó por qué no se ha casado con Shakira

En entrevista con el periodista inglés Gary Neville para su canal de YouTube The Overlap, el futbolista decidió hablar sobre el porqué no se ha casado con la barranquillera, a pesar de llevar 12 años juntos y de tener dos hijos.

El periodista le estaba hablando precisamente sobre cómo era su rutina diaria en el hogar y fue en ese momento cuando surgió la pregunta de por qué no estaban casados. “Me gusta como estamos ahora. Tenemos dos hijos, funcionamos bien como pareja. No necesitamos estar casados”, dijo Piqué.

En medio de las risas, el periodista le indagó sobre si en algún momento Shakira le había pedido que le propusiera matrimonio, pero él dijo que no, que nunca había hablado del tema. “Si lo hubiera hecho, te lo diría. No tengo problema en hablar de eso, pero no es el caso”, afirmó.

Además, Piqué contó cómo es su rutina diaria. “Me levanto, llevo a los niños al colegio, tengo que estar aquí (en la ciudad deportiva del Barça) a las 9:30 a. m. Comenzamos a entrenar a las 11:00, durante una hora y media o dos. A la 1:00 p. m. comemos aquí. Y luego tengo el resto del día para dedicarlo a otras cosas. Negocios, familia, lo que sea”, dijo.