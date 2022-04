“Me encanta”: Shakira celebra orgullosa el éxito de sus hijos en artes marciales

Shakira publicó en su cuenta de Instagram un emotivo momento que vivió con sus hijos, quienes han demostrado su talento para las artes marciales.

Lejos de los escenarios musicales en donde acumula cientos de éxitos, la cantante colombiana también destaca los logros de sus hijos Milan y Sasha, de 9 y 7 años, respectivamente. “Competir nunca es fácil, me encanta verlos ir ganando en confianza y venciendo el miedo a competir, puesto que nunca es fácil a cualquier edad”, escribió la intérprete junto a la fotografía con sus hijos.

Este no es la primera ocasión que la cantante colombiana destaca la destreza de sus hijos en esta disciplina deportiva. “Próximo torneo si no quieren que grite tanto, me tendrán que llevar con un bozal”, escribió la colombiana en el pie de foto de la publicación, donde mostró la euforia por el logro de su hijo.

El primogénito de la cantante colombiana y del jugador de fútbol, al parecer, sacó talentos similares a los de sus padres. El menor se había inclinado por el fútbol, por lo que se creía que se iba a dedicar a lo mismo que su padre. Sin embargo, otras publicaciones hechas por la cantante barranquillera han evidenciado que Milan también tiene aptitudes para la música, al igual que su madre.

El niño de nueve años parece inclinarse por la música. La cantante compartió una foto, meses atrás, en la que Milan estaba en un estudio de grabación. El pie de foto de la imagen dice “un nuevo productor, es muy estricto”. En la imagen se puede ver al menor manipulando la consola de audio.

A batir los charts: Shakira estrena ‘Te felicito’, su nueva canción con Rauw Alejandro

Shakira y el cantante Rauw Alejandro estrenaron el pasado jueves 21 de abril su nuevo sencillo y video Te felicito, una fusión de funk con reguetón que muestra a la barranquillera en medio de la creación del que sería su hombre ideal, mezcla de la cual resultaría el compositor puertorriqueño.

Entre tanto, la historia del video musical es sobre Rauw y su alter ego robot, quienes se unen a Shakira en una coreografía que hace que cualquiera que lo vea quiera ir a la pista a bailar. El video fue filmado en Barcelona, España, y dirigido por el catalán Jaume de la Iguana, reconocido por haber estado al frente de otros videos como Me enamoré, de Shakira, o No es lo mismo, de Alejandro Sanz.

La barranquillera continúa mostrándose con sus trajes elaborados y ceñidos, con sus bailes tradicionales de pecho, caderas y, esta vez, con una rutina robótica que juega con la temática de la canción. Cada vez entrando más en la onda juvenil y moderna del reguetón, desde la forma en la que se desata en la pista, como en los efectos que se ponen en su voz durante su nueva canción.

Por su parte, Rauw Alejandro llega a la mitad de la canción en un gran dúo con la barranquillera, ya que sus voces se entremezclan melódicamente bien en la producción, y en su solo, el puertorriqueño arrasa con presencia mostrando la otra cara de la canción, con un cambio de ambiente, desde los colores hasta los vestuarios.

Desde sus redes sociales, Shakira anunció el lanzamiento de esta canción e hizo un llamado a sus seguidores para que fueran a escucharla. Entre tanto, Rauw Alejandro también subió otra fracción del video en su cuenta de Instagram.

“Otro sueño cumplido, orgullosa de vos Rauw, gracias por tanto...”, “Mi parte favorita es cuando empiezan a bailar” y “La sacaron del estadio”, son algunos de los comentarios que aparecen en la publicación del puertorriqueño, en los que sus seguidores afirman estar contentos con el nuevo sencillo y su participación con la barranquillera.