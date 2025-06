Exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ expuso inédito detalle del reality que fue incómodo: “Todo eso es tremendo”

Aída Morales se destapó sobre 'MasterChef Celebrity’ y habló de incómodo detalle

“A mí el silencio me encanta. El ruido realmente me afecta y esto de uno no callarse un momento... eso era que hagamos una foto y venga, hagamos una historia, hagamos una cosa. Y uno estresado pensando que con qué se va a ir a encontrar afuera. Y entonces a ver qué receta puedo hacer si el reto es con café o si es con gallina o si es con esto, que qué me puedo inventar. Todo eso es tremendo”, añadió.