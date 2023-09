Exparticipante del ‘Desafío’ sacó visa en familia y vivió chasco al viajar, no la dejaron entrar a EE. UU.: “una vaina devastadora”

Grecia Gutiérrez, exparticipante del Desafío 2022, se convirtió en foco de atención de algunos usuarios en redes sociales, debido a un suceso de su vida que relató en estos escenarios. La deportista habló de una cruda experiencia que atravesó, precisamente cuando estaba por hacer un anhelado viaje al exterior.

De acuerdo con lo que quedó plasmado en una serie de videos en la cuenta oficial de TikTok de la influencer, hace un tiempo se enfrentó a una inesperada y lamentable situación, la cual la tomó por sorpresa y la dejó sin palabras. La colombiana entendió todo después, pero en aquel instante lo único que hizo fue llorar y sentirse abrumada al ver que no había solución.

Según se apreció, Grecia Gutiérrez mencionó en un videoclip que desde hace unos meses había estado planeando un viaje a Estados Unidos en compañía de su hijo, por lo que prepararon todo y se alistaron para estas vacaciones. La idea era pasar su cumpleaños en aquel territorio, pero las cosas no resultaron como esperaba.

La creadora de contenido habló de esta experiencia. | Foto: Instagram @grecia.gutierrezz

La exparticipante del reality comentó que su paseo familiar sería por algunas ciudades norteamericanas y se encontraría con sus amigas para festejar el año de vida que entraba. Los tiquetes se compraron, se tenía todo en regla, aunque había un detalle que le pareció raro al intentar hacer cheking in por la página del aeropuerto.

“Imagínense que nosotros, con mi hijo, teníamos un viaje a Estados Unidos, obviamente teníamos visa vigente y se nos vencía en 2023. Compramos pasajes, compramos todo. Hicimos vuelo Bogotá-Miami, Miami-Nueva York, Nueva York-Orlando y luego de Orlando a Cúcuta. Nuestros pasaportes estaban al día, las maletas al día...todo”, relató al inicio del contenido.

“Nos quedamos en el aeropuerto, pero resulta que hace dos días yo empecé a hacer el checking in Bogotá-Miami y no me dejaba hacerlo, llamé y el call center me dijo que la página estaba caída y que en El Dorado podía hacerlo. Hago el cheking in, entrego mis papeles y la muchacha me dice: ‘Espérate que ya viene el equipo de seguridad del vuelo’. Llegan las mujeres de seguridad con el pasaporte en la mano y me afirma que no podíamos viajar. Que la embajada norteamericana emitió un mensaje de que no podíamos entrar a los Estados Unidos”, agregó.

La 'influencer' aseguró que perdió el dinero de los tiquetes. | Foto: TikTok @greciadesafiothebox

Grecia Gutiérrez contó el lamentable momento que vivió con su hijo

La creadora de contenido aseguró en la grabación de TikTok que al recibir dicha noticia sintió que el mundo se le frenaba y lo único en lo que pensaba era en todo el dinero que había invertido, pues era un ahorro que hizo. La colombiana afirmó que lo más duro fue ver cómo la expresión de su pequeño cambiaba y se transformaba en desilusión.

“El corazón se me estaba achicharrando, eran unas vacaciones que habíamos visualizado, que había ahorrado...se me entrecorta la voz todavía de pensarlo”, comentó, añadiendo: “El estrés del momento fue impresionante. Ver la carita de desilusión de mi hijo fue una vaina devastadora para mí, la plata pasó a un segundo lugar, y verle la cara de él era impresionante”.

Seguido a esto, la deportista apuntó que se comunicó con las respectivas empresas y entidades para aclarar lo ocurrido, pero terminó con la mala noticia de la pérdida de los pasajes y el dinero invertido en este viaje.

“Llamé a la embajada y me dijeron que en cinco días me respondían para saber qué había sucedido. Si en ese correo decía ‘Visa cancelada’ me tocaba volver a hacer todo el proceso, así mi visa estuviera para vencerse en 2027. Llamé a las aerolíneas para ver si podía salvar algo de mis pasajes, pero por LATAM perdí los tiquetes y en EE. UU. no les tenía seguro, entonces también se perdieron”, afirmó.

“Resulta que me mandan un correo donde decían que las visas habían sido canceladas, pedí una explicación y simplemente dijeron que de Estados Unidos habían notificado que se habían cancelado, no había más explicación”, comentó, agregando: “Me acordé que esa visa la sacamos en familia, es decir, el papá de mi hijo, mi hijo y yo, hace cierto tiempo, y él tuvo un problema legal que afectó el núcleo familiar y por eso las cancelaron”.

La colombiana vivió una incómoda situación con un viaje. | Foto: Instagram @grecia.gutierrezz

Tras este incidente, la exconcursante del Desafío tendrá que arrancar de cero el proceso para sacar las visas, desligándose de su expareja y de la historia que tenía con él en este tema internacional.