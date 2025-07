En el capítulo 16 del Desafío Siglo XXI, tras la llegada de Lucho y Valentina de la suite ditu se cree la posibilidad de un nuevo romance, y los comentarios no se hacen esperar entre ambos equipos, quienes los vieron llegar muy felices.

Sin embargo, no todos los participantes estaban muy contentos, en el equipo Omega, se presenció una fuerte discusión entre la nueva líder Katiuska y María C al decir que no estaba de acuerdo con varias cosas, entre esas que nadie era quién para decidir la persona que debe o no continuar.

En el momento la pelea generó un ambiente tenso y la llanera entre lágrimas se desahogó con Andrey, quien después tomó la palabra en la casa e hizo que se prometieran que se dirían las cosas de frente y no a las espaldas.

Luego, sonó la alarma que significa que Andrea Serna le dará una noticia a todos los participantes, en este caso anunció la decisión de que Claudia del equipo Beta se retiró de la competencia.

“Me pegó muy duro el primer ciclo, que fue el más largo, no comer, me desestabilizó completamente y dije ‘me voy, no puedo con esto’. En ese momento, mis compañeros me ayudaron, me apoyaron, me dijeron: ‘dale, vamos, tú puedes, inténtalo’”, dijo la joven.

Una noticia sorprendió a los otros equipos y generó diversos comentarios, haciendo referencia que cuando nunca se había pasado hambre ni por esas circunstancias era muy difícil.

“Yo que estoy aquí, he pasado hambre, dormido en el piso y en el lodo, sé que es duro y esto no es para cualquiera, pero en la forma que se está yendo me parece un acto un poco cobarde”, dijo Deisy, demostrando el descontento con la decisión.

A raíz de la salida de Claudia, Claudia le hizo un llamado a Magic y Dani, quienes habían sido eliminados recientemente y los sorprendió al decirles: “uno de los dos regresará a la competencia”.

Ambos participantes se miraron desconcertadamente y Dani le dijo a su compañero que las palabras tenían poder, y al rato Andrea dijo que era ella la que volvía al juego con el mismo equipo con el que inició, Beta.

“Dios mío, gracias, no lo puede creer. Tanto que lo insistí, tanto que todas las noches le pedí a Diosito”, respondió la paisa entre lágrimas y abrazando al modelo.

“Cuando llegué aquí, yo le conté a Magic que yo vi dos mariposas amarillas. Yo creo mucho en eso. Había una en el televisor y otra ahí (señalando la mesa) y sentía que era mi hermana y yo” añadió Dani, quien en ese mismo día regresó a la casa con sus compañeros de grupo.