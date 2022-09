Famoso cantante colombiano reveló que los labios que tiene tatuados son los de Amparo Grisales

En 1972 Amparo Grisales empezó su carrera como actriz, lo hizo en la telenovela La María, basada en el libro del mismo nombre escrito por Jorge Isaacs. En su debut tuvo que darle vida a Eloisa y este papel le abrió las puertas para seguir en el mundo de la actuación.

Desde entonces la mujer nacida en Manizales ha estado en varias producciones tanto de televisión como de cine, algunas de las más recordadas son: Los pecados de Inés de Hinojosa, En cuerpo ajeno, La sombra del deseo, Dos mujeres, entre otras. Por otra parte, desde el 2011 hace parte de los jurados del reality show Yo me llamo.

Debido a su trayectoria en los medios, ella ha ganado popularidad, de hecho, es una de las mujeres más reconocidas de la farándula nacional. Asimismo, por su sensualidad y belleza se ha robado varias miradas y corazones. Por lo que no resulta un disparate que se le llame la diva de la televisión.

En las redes sociales se refleja todo ese cariño y reconocimiento por parte de los colombianos, pues tiene más de un millón de seguidores y sus publicaciones suelen estar llenas de elogios hacia ella.

El cantante que tiene tatuados los labios de Amparo Grisales

Vale la pena resaltar que Amparo no solo es admirada por los televidentes, sino por sus colegas, quienes reconocen que la manizalita tiene una carrera digna de admirar.

Uno de ellos es el artista Jhon Alex Castaño y es que es tanto el aprecio que siente por la mujer de 66 años que decidió tatuarse los labios de ella en su cuello.

En varias fotos del cantante de música popular se puede apreciar el tatuaje, pues resalta por su color rojo. Quien decidió preguntarle de quién eran esos labios fue el también cantante Pipe Bueno. A través de una historia de Instagram, él mencionó que revelaría de quién era esa boca, pues, según Pipe “tuvo que ser muy inolvidable”, expresó.

El hombre nacido en Risaralda no tuvo ningún inconveniente en responder que eran los de la diva de la televisión. “Usted realmente sabe de donde saqué yo los labios. Esos labios los saqué yo de una revista de los labios de Amparito Grisales. Eso sí, no lo puedo negar, y me han dado palo”, expresó el intérprete de Ya No Quiero Verte, Amanecí Contento, Dos Razones, entre otras.

Aunque ha recibido críticas, Castaño no parece prestarles atención, pues todo parece indicar que no se arrepiente de haberse tatuado los labios de Amparo.

Amparo Grisales reveló en una foto quién sería su nuevo amor

La actriz oriunda de Manizales ha deslumbrado con su belleza, a Colombia y a sus fanáticos, puesto que a sus 66 años se ha sabido mantener, siendo así el centro de atención en las diferentes producciones en las que participa.

No obstante, aunque de la vida íntima de la intérprete es poco lo que habla, en las últimas horas se ha mencionado un posible nuevo amor de Grisales ante un par de fotografías en las que se le puede ver recostada en el pecho de un hombre, del cual, según ella, se trata Tommy y es de nacionalidad brasileña.

Asimismo, Grisales afirmó en diferentes entrevistas que se ven cada vez que pueden, ya que ella va hasta Brasil o él viene a Colombia, lo cual no es un impedimento para una buena relación, según Grisales.

“Tengo ese amor que vive en Brasil, vivimos a la distancia una linda relación y cada vez que podemos nos vemos”, indicó a la revista Aló. Además, en la publicación comentó: “No tengo un Óscar, pero sí un Tommy. Estar enamorada es lo mejor”.