Famoso chef se molestó y le contestó al oriental que criticó el arroz ‘chino’ colombiano

Yuting, como se identificó el joven creador de contenidos asiático, se convirtió en tendencia esta semana en las diferentes redes sociales debido a que aseguró que no le gustó el arroz chino que se hace en Colombia.

Mediante una publicación en su cuenta de TikTok, el influenciador publicó un video en un restaurante de comida oriental y no pudo ocultar su molestia por la presentación que tenía el plato. Además, puntualizó que el sabor estaba bastante desagradable, puesto que para él tenía mucha sal.

“Ya puedo sentir que va a ser un desastre. Tengo miedo, no se ve para nada bien. Es muy salado y seco. Espero que nadie realmente piense que esto es comida china de verdad. No puedes llamar algo arroz chino y que no se parezca en nada a la comida de China. Ni siquiera un poquito”, precisó.

En la grabación, que se hizo viral rápidamente en las diferentes redes sociales, se puede apreciar que el joven no pudo acabarse la porción que le sirvieron y reiteró que no le gustó el sabor.

Tras la popularidad que tuvo la pieza audiovisual, el chef Paulo Jo Chung no se quedó callado y aseguró en El Tiempo que el influenciador oriental no probó el arroz chino indicado. Asimismo, indicó que el restaurante al que fue no lo supo preparar.

El cocinero, que participó en la primera temporada de MasterChef (Canal RCN), aprovechó el momento para explicar por qué la versión colombiana de este plato sabe tan diferente a la que se hace originalmente en el gigante asiático.

“Yo creo que fue al sitio equivocado porque el arroz chino colombiano es muy rico. Es muy diferente al arroz que se come en China, ya que es un arroz blanco salteado con huevo, manteca de cerdo, raíces chinas, cebollín y alguna que otra proteína”, afirmó inicialmente.

Luego, Jo Chung añadió: “El que se hace aquí en Colombia es diferente porque es nuestro gusto. Lleva más proteínas y está más equilibrado con la soya. Se lo llevan a España, Estados Unidos y Sudamérica. Tienen que venir a probarlo bien”.

El reconocido chef reiteró finalmente en el diario que el plato original es una preparación más sencilla, por lo cual lleva menos ingredientes y sería poco atractivo para los consumidores colombianos.

Cabe mencionar que Yuting lleva radicado en el país varios meses y ha visitado algunas de las principales ciudades como Medellín, Bogotá, Leticia, Santa Marta y Cartagena. Además, ha probado los diferentes platos típicos de la gastronomía nacional.

El joven, incluso, compartió recientemente tres videos sobre la experiencia que vivió en la plaza minorista José María Villa durante su estadía en la capital antioqueña, donde se animó a comer las frutas más populares de esa región.

“Es un mango muy rico, mientras que la granadilla no está para nada mal. Son semillas más que todo. Es como si estuvieras comiendo semillas con babas, pero no está mal. Me gustó mucho esta [ciruela], es mi favorita”, expresó el creador de contenidos.

El influenciador chino también ha probado algunos de los pasabocas y bebidas que más se consumen en Colombia diariamente. Además, señaló que le sorprendió el sabor del bocadillo veleño.