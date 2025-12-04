Fátima Bosch se sinceró y dejó claro si piensa renunciar a ser Miss Universe; fue contundente: “Verdad solo hay una”

El pasado jueves 20 de noviembre del presente año, el mundo conoció a la nueva soberana de la belleza, Fatima Bosch, quien durante todo el certamen fue la representante de México.

Durante el tiempo que duró este concurso de belleza, Fatima fue centro de controversia y polémica, sobre todo desde que en uno de los eventos, Nawat Itsaragrisil la llamara “tonta” en frente de muchas personas.

El punto más álgido de toda la polémica vino cuando Fátima fue coronada como Miss Universe por Victoria Kjaer, anterior soberana de la belleza, oriunda de Dinamarca.

Luego de que ganara, se empezó a hablar acerca de que su victoria estaba comprada por supuestos negocios del dueño de Miss Universe, Raúl Rocha, y el padre de Fátima, Bernardo Bosch.

El encargado de empezar a difundir esta versión fue Omar Harfouch, quien era jurado del certamen y renunció días antes de la velada de elección y coronación, al enterarse de movimientos irregulares dentro del concurso de belleza.

Fátima Bosch reveló si piensa renunciar a la corona y en título de Miss Universe

Días posteriores a su gran triunfo, Fátima estuvo como invitada en el programa Hoy día, y allí, habló de todo lo que ha desatado su título de Miss Universe.

De una manera muy tranquila, la nueva soberana afirmó: “Esto ya empezó y no pienso detenerme. Soy Fátima Bosch Fernández, su Miss Universe 2025″.

Fátima Bosch, Miss Universe 2025. | Foto: Getty Images for Empire State Re

Viéndose muy convencida sobre continuar con la corona y el título, Fátima desmintió la versión de que va a renunciar a ser Miss Universe 2025.

“Por supuesto que no, porque yo me merezco esta corona y me merezco esta banda [...] La realidad es que se pueden decir muchas cosas, pero lo repito, verdad solo hay una y yo hice el mismo esfuerzo que todas mis compañeras, hice el mismo compromiso que mis compañeras. Pasamos exactamente las mismas pruebas y gané. ¿Por qué renunciaría a algo por lo que trabajé?“, dijo Fátima en primer lugar.

Pese a que se mantiene muy firme en su decisión, Fátima afirmó que todo el hate que ha vivido, sí la ha lastimado.

“No tienes por qué renunciar... diste el corazón y diste el alma... tengo 25 años, nunca había estado en este ambiente, claro que me duele porque atacan a mi familia, me atacan a mí. Cuando Dios pone un propósito en su corazón, va a haber mucha adversidad”, agregó.