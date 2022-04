Felipe Saruma y Andrea Valdiri mostraron su primer beso ante las cámaras

Todo parece indicar que este mes de abril hay una boda por todo lo alto en el mundo de la farándula nacional. La influencer Andrea Valdiri se casará muy pronto con su novio, el creador digital y comediante Andrés Felipe Saruma, quienes mantienen una relación sentimental desde el año pasado.

Una de las invitadas, la modelo y exparticipante del programa ‘Protagonistas de nuestra Tele’, del canal RCN, Katerin Peláez, fue quien filtró las imágenes de la tarjeta de invitación a través de sus historias de Instagram, las cuales ya fueron borradas.

Ahora, vuelven a ser noticia porque fueron captados en cámara por primera vez dándose un beso, lo que sus seguidores llevaban mucho tiempo esperando.

Esto ocurrió cuando, mientras estaban en Barranquilla, les vendaron los ojos para ser llevados a un punto en que recibieron un regalo de fuegos pirotécnicos y luces con un mensaje de felicitaciones por su matrimonio que desde ya fue catalogada como “la boda del año”.

La millonada que pondrá en el sobre Epa Colombia a Andrea Valdiri en su boda

Este martes 5 de abril la controvertida empresaria e influencer Epa Colombia reveló la millonaria suma que pondrá en el sobre de regalo en la ceremonia de matrimonio de la barranquillera Andrea Valdiri y su novio Felipe Sarumo.

Daneidy Barrera publicó una dinámica por medio de preguntas y respuestas en las historias de Instagram, actividad que ella normalmente realiza para interactuar con sus seguidores y detractores.

Allí las personas reaccionaron y no demoraron en preguntar sobre si era verdad o no lo del matrimonio de la influencer Andrea Valdiri, a lo que Epa respondió con un rotundo sí.

“Sí, amor, es en serio, no es molestando. Yo me siento superfeliz por ella. Yo sé que ese día voy a llorar cuando coloquen la canción y le coloquen el anillo. Ella sufrió muchísimo con esos amores, le pagaron supermal, pero llegó el verdadero y eso es lo que vale”, afirmó en sus historias.

En la secuencia de preguntas y respuestas, los usuarios de Instagram le preguntaron sobre cuál sería el monto que iba a dar en el sobre de regalo de la boda de Andrea Valdiri.

“‘La Jessu’ (otra generadora de contenido digital y amiga de Epa Colombia) dijo que iba a echar por ahí unos 500.000 pesos. Ella me dijo: ‘Amiga, cuánto va a echar en ese sobre’, yo le dije que por ahí unos 10 o 20 millones de pesos”, reveló la empresaria de las queratinas.

El portal Famososhastalaz recopilo una secuencia de las historias de Epa Colombia.

Ante otra de las preguntas de sus seguidores respondió que tiene que quedar muy bien arreglada y no llegar como una ñera.

“La tengo que romper, ojalá me ayuden a buscar un buen asesor de imagen o por lo menos alguien que me maquille bien o me haga un peinado lindo. O sea, que no llegue ñera, sino que cuando llegue queden sin palabras”, contó Barrera.

Epa Colombia es sin duda una de las personas invitadas al matrimonio de la barranquillera que más ha dado de que hablar desde que se conoció que esta ceremonia se celebraría.

Este lunes 4 de abril, Epa Colombia confirmó lo que hasta hace unas horas era un rumor: el matrimonio de Andrea Valdiri con su novio, Felipe Sarumo, y aseguró que será la primera ceremonia a la que asistirá.

Daneidy Barrera publicó en sus redes sociales a sus millones de seguidores que está muy emocionada por asistir a su primer matrimonio. En su historia, a Epa se le ve intentando medirse un vestido de color verde, el cual usaría en el matrimonio de la reconocida influenciadora barranquillera.

La cuenta de Instagram de farándula Rastreando Famosos hizo una reproducción de la historia de Epa Colombia.