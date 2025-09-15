En el capítulo del 15 de septiembre, uno de los participantes de MasterChef Celebrity se despedirá de la cocina y en internet circulan los rumores de quién podría ser el próximo en abandonar la competencia y dejará a sus compañeros con una gran tristeza.

Raúl Ocampo, Nicolás Montero, Carolina Sabino, Pichincho y Valeria Aguilar son las celebridades que tienen el delantal negro y deberán enfrentarse a un nuevo de reto de eliminación.

Una semana en la que los cocineros no lograron salvarse y en la prueba de hoy los jurados Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y la mexicana Belén Alonso tendrán la difícil tarea de juzgar los platos y escoger a la persona que no continuará en el reality.

¿Quién sería el próximo eliminado?

Una nueva prueba en el que las habilidades culinarias, los conocimientos gastronómicos y creatividad con los productos deberán resaltar para cautivar a los chefs.

Sin embargo, un plato que al parecer no estará a la altura y los errores como carencia de técnica y falta de sabores serán los suficientes para que los jurados elijan a Valeria Aguilar como la décima celebridad que abandona una de las cocinas más importantes de Colombia.

Una salida que dejará un vacío en el programa, pues la comediante se ha caracterizado por su auténtica y risueña personalidad, logrando conquistar a los televidentes que la veían en cada uno de los retos.

Valentina Taguado y Raúl Ocampo serían dos de las celebridades que se verían más afectadas, su amistad ha trascendido más allá de las pantallas y han demostrado los momentos que han compartido juntos después de haberse conocido en el programa.

¿Quién es Valeria Aguilar?

Una de las creadoras de contenido que ha obtenido popularidad gracias a sus videos creativos de la vida y situaciones cotidianas con un enfoque gracioso en los que también utiliza sonidos en tendencia y su forma de expresarse capta la atención de los usuarios.

La influenciadora antioqueña tiene más de 800 mil seguidores en su perfil de Instagram y más de 680 mil en TikTok, alcanzando alrededor de 14 millones de me gusta y hasta 2 millones de reproducciones en un solo video.

Desde la noticia de su participación en MasterChef Celebrity los seguidores y fanáticos, expresaron su apoyo, deseándole muchos éxitos. Incluso, usuarios que no la conocían comenzar a consumir su contenido.