Florinda Meza niega ser millonaria y asegura que vive en barrio de “proletariado”

Cada movimiento de Florinda Meza es perseguido por los paparazis mexicanos y mucho más desde que murió su esposo, el legendario Roberto Gómez Bolaños, más conocido como “Chespirito” o por su personaje más célebre, “El Chavo del 8″.

Florinda se ha mantenido vigente gracias a sus declaraciones en medios de comunicación sobre su vida junto a Roberto, con quien completó más de 40 años de matrimonio, y después de su muerte en 2014.

De su vida como viuda han surgido innumerables rumores. El último de ellos y uno de los más resonados es que Meza tendría una fortuna que rodea los 20 millones de dólares, todo gracias a su participación en las series de televisión que realizaba o protagonizaba su esposo, como la del Chavo.

Sin embargo, la actriz, al escuchar las habladurías, aprovechó el asedio de los paparazis para atajar los chismes y declarar oficialmente su estado financiero, dando detalles hasta del barrio donde vive y dando su opinión sobre los rumores malintencionados.

“¡Ojalá fuera cierto! No, hombre, qué bárbaro, qué tontería tan grande, siempre he batallado (con los chismes). Roberto lo decía, ‘tenemos mucho menos de lo que la gente cree, pero más de lo que soñé’, porque sabíamos vivir sencillamente… Yo no vivo ni en El Pedregal, ni en Las Lomas, vivo en la Colonia del Valle, que es proletaria”, afirmó Florinda, refiriéndose inicialmente a dos de los barrios más prestigiosos y costosos de Ciudad de México y finalmente al que vive, que no es considerado de los más caros, pero tampoco barato, y es de los más centrales y tranquilos de la capital mexicana.

Tal como publican medios mexicanos, dicho barrio posee viviendas entre los 70 y los 5 años de edad y la renta en algunos de sus edificios y casas oscila entre los 20 mil y 35 mil pesos mexicanos (casi unos 8 millones de pesos colombianos).

Además, Florinda insistió en sus declaraciones que adjudicarle una fortuna de 20 millones de dólares, o una de 50 millones como la que supuestamente dejó Chespirito según el portal Celebrity Net Worth, es peligroso para su seguridad, pues podría empezar a ser foco de los dueños de lo ajeno, que estarían buscando dinero que ella dice no tener.

¿Cuánto ganaba Florinda Meza haciendo ‘El Chavo del 8’?

La actriz ya ha declarado en varias ocasiones que ni ella ni su esposo se hicieron ricos o millonarios por cuenta de la serie que los hizo famosos, todo lo contrario, habría sido la empresa productora del show la que se habría llevado la tajada grande y no habría compartido nada con los actores.

La misma actriz reveló a los periodistas cuánto logró ganar por capítulo haciendo El Chavo del 8. “Fíjate, a los de Friends les pagaban un millón de dólares por capítulo, yo nunca llegué a ganar ni siquiera 50 mil pesos por capítulo, lo más que gané por un capítulo fue 10.500 y muy al final, pero ¡PESOS! Si nos hubieran pagado, siquiera 10 mil dólares por capítulo, sería millonaria… No, mi vida, somos de otro tiempo”, arremetió Meza.

Florinda también dijo que le encantaría ver a ‘Chespirito’ en la pantalla chica porque le “conviene”, pues ella es coautora del ‘show’ y adicionalmente ganaría regalías de actriz participante; sin embargo, eso no depende de ella, sino de Televisa, empresa con los derechos del programa actualmente.

Esta polémica viene después del escándalo que armó la actriz María Antonieta de las Nieves –“La Chilindrina”–, quien supuestamente habría tenido roces con el hijo de Roberto, que también habría peleado con la misma Florinda por los derechos de los personajes que ella interpretó: “Doña Florinda” y “La Chimoltrufia”.