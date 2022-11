Fonseca, el rockero que le apostó al tropipop y hoy cumple 20 años en la música

Lo más difícil para Fonseca de plasmar su trayectoria en un libro fue abrir las puertas de su vida personal. “Siempre he procurado que cuando soy noticia se hable de mi música y no de mí”, confiesa el artista, mientras sostiene entre las manos Canciones, historias y 20 años de memorias, un relato de editorial Planeta con el que conmemora dos décadas de carrera musical.

Desde que lanzara su primer álbum, Bomba de tiempo, la vida del cantautor bogotano Juan Fernando Fonseca no volvió a ser la misma.

Hoy vive uno de sus mejores momentos profesionales, aunque al comienzo fueron varias las puertas que se cerraron –como lo revela en estas páginas, que escribió entre camerinos, hoteles y aeropuertos–. Hasta tuvo que ceder a los caprichos de un productor en Venezuela que no respetaba el sonido propio que Fonseca quería imprimirle a su música.

Esta celebración por sus 20 años llega en medio de cuatro nominaciones a los Premios Grammy Latino, que se entregarán justamente el próximo 17 de noviembre: mejor álbum del año y mejor álbum vocal pop tropical por Viajante, el noveno trabajo discográfico de su carrera. Y mejor canción del año y mejor canción pop por Besos en la frente, el primer sencillo de este disco.

Dichos reconocimientos se suman a una larga lista de premios, como siete Latin Grammy, dos nominaciones a los Grammy anglo, un premio Billboard de la Música Latina y un MTV.

El libro repasa, claro, uno de los momentos más memorables de su carrera cuando alcanzó fama internacional con ‘Te mando flores’, canción que permaneció más de 22 semanas consecutivas en la posición número uno de la radio en Colombia y Latinoamérica.

Este relato íntimo, que Fonseca define como “de nostalgia y agradecimiento”, es también un viaje del que ha formado parte Juliana Posada, su esposa, con quien tiene una relación de 28 años.

Asimismo, amistades que le ha regalado la música, como su inseparable Andrés Cepeda, con quien ha compartido en escenarios como Rock al Parque, fuera de Willie Colón, Juanes, Miguel Bosé y Ringo Starr.

Por estas páginas transcurre también la semilla de todo: su familia. “Tuve la suerte de que en mi casa el tema de la música nunca fue un obstáculo. Fue algo que me fomentaron desde los 5 años y me mostraron como algo normal. Siempre me apoyaron desde niño, me llevaron a clases de todo, participé hasta en musicales siendo muy niño. Y sé que otros no tuvieron esa suerte. Incluso, recuerdo que un día un amigo de mis papás, cuando me gradué del colegio, me preguntó qué vas a hacer y yo le dije: músico. Y él, no, pero en serio, qué vas a hacer con tu vida”, cuenta entre risas el artista.

En diálogo con SEMANA, Fonseca regresó en el tiempo a los días en que amaba Metallica y comenzaba a escribir su carrera en la música con su banda de rock del colegio, Gimnasio Campestre. De esta faceta aún le cuesta desprenderse, por lo que suele ir siempre vestido de negro, al mejor estilo de esos artistas que admiraba. También habló de sus canciones favoritas y de los ritmos que lo convirtieron en el artista que es hoy.

SEMANA: Este libro aparece cuando cumple 20 años de carrera. Y llega en medio de una afortunada coincidencia, las cuatro nominaciones a los Latin Grammy, que se entregarán la próxima semana. ¿Qué significado tienen estos 20 años de caminar en la música?

Fonseca: El balance es muy positivo. Pero lo bonito de escribir este libro fue darme cuenta de que, a pesar de que desde muy joven tuve claro el camino, no siempre ha sido fácil y en un comienzo algunas puertas se cerraron. Pero al final, cuando miro 20 años hacia atrás, siento que todo ha valido la pena. Y que luchar por los sueños es algo que nunca se puede parar de hacer. En la música, como en otros oficios, es un tema de constancia, no basta solo con tener talento.

SEMANA: Viajante, su reciente álbum y el que justamente está nominado en los Latin Grammy, parece resumir muy bien lo que ha sido su carrera...

Fonseca: Cada álbum que uno construye es un sinónimo de componer letras y música en libertad. Uno viene a la música a veces con ciertos tabúes, en el sentido de pensar si conviene o no meterse con ciertos géneros. O si quiero o no contar tal o cual historia. Y a lo largo de mi carrera lo que he ido es quitando capas y mostrando lo que soy. Viajante es un paso más en ese sentido. Es el noveno álbum de mi carrera. Y lo hice, además, en una época muy particular: la primera canción se lanzó en febrero de 2020 y en marzo se cierra el mundo. Durante todo ese tiempo, hasta que lo lancé en abril de 2022, casi que lo volví a reconstruir. Si lo hubiera lanzado en 2020, habría sido un álbum completamente diferente. Es un álbum del que me siento orgulloso y me encanta que sea el que me sirva para celebrar 20 años de carrera.

Emoción y gratitud por estas 4 nominaciones a los @LatinGRAMMYs 🙌🏻



*Mejor álbum del año - VIAJANTE

*Mejor canción del año - BESOS EN LA FRENTE

*Mejor álbum vocal pop tradicional - VIAJANTE

*Mejor canción pop - BESOS EN LA FRENTE pic.twitter.com/HBn4qQTmIv — Fonseca (@Fonseca) September 20, 2022

SEMANA. Usted tiene unas influencias musicales muy cercanas al rock que no se parecen en nada a la música que le hemos conocido en estos 20 años. ¿De qué ha abrevado Fonseca como músico para sus composiciones?

Fonseca: En el libro me fui justamente al fondo de todo eso. Me propuse: vamos a recordar de dónde es que viene todo esto, cuáles han sido las influencias y naciones que me marcaron el camino. En uno de los códigos QR que tiene el libro, sale un video cuando canté en una zarzuela y tenía como 14 años. Mi paso por mi banda de rock, en la que tocábamos Nirvana, Metallica y Guns N’ Roses. Mi paso por la orquesta del colegio, en la que tocaba salsa y montunos. Entonces, como compositor estoy hecho de todo eso.

SEMANA. Fonseca no le ha tenido miedo a las fusiones en todos estos años. ¿Qué género se le ha quedado sin explorar?

Fonseca: El bullerengue me encanta. La canción Corazón intenta ser un bullerengue, pero siempre le he tenido muchas ganas a la música folclórica. Me llama la atención también la música del Pacífico y en algún momento entraré en esos caminos.

SEMANA. Si se devuelve 20 años atrás, a ese primer momento en el que abrazó el camino de la música, ¿cómo lo recuerda?

Fonseca. No recuerdo un día, en estos 43 años que tengo, en el que no tuviera claro que deseaba ser músico. Siempre he vivido obsesionado con la música. Hay una situación particular que definitivamente me marcó y fue el día en que escribí mi primera canción. Darme cuenta de que yo podía crear fue algo que me cambió la vida. Esa primera canción se llama La televisión y la escribí a los 12 años, es una canción ingenua y habla de lo que estaba en ese momento viendo en un noticiero, que eran imágenes muy duras.

SEMANA. Este libro hace un recorrido por las más importantes canciones de su carrera. Si tuviera que elegir una en particular, que sea de su entraña, ¿cuál sería?

Fonseca. Este libro reúne las canciones más importantes y las historias detrás de ellas. Pero, claro, Te mando flores tiene un significado muy importante, porque aún me sigue abriendo puertas. Y mucha gente me cuenta situaciones positivas y otras no tanto que tiene atadas a esa canción. Es una canción que adoro, aunque también ocupan un lugar especial otras, como Paraíso, Ven, Simples corazones, Puede ser y Conexión. La verdad, todas mis canciones tienen detrás una historia muy potente y están hechas de lo mejor de mí.