Foto | Carolina Cruz no se guardó nada y confesó que quedó antojada de otro hijo

Carolina Cruz, que es una de las presentadoras principales de Día a día, ha estado muy activa en las diferentes redes sociales en los últimos meses y comparte constantemente los mejores momentos que pasa junto a sus dos hijos, Salvador y Matías.

Pese a los duros momentos que vivió hace algunos meses, la empresaria vallecaucana ha manifestado en repetidas oportunidades que disfruta mucho de la maternidad. Además, señaló que esta etapa de su vida le está dejando múltiples aprendizajes.

La modelo, de igual manera, sorprendió esta semana a todos sus seguidores y compartió una pequeña galería de imágenes de sus dos hijos, en la cual confesó que no le desagradaría tener otro hijo.

“El amor de este par me tiene enamorada. Mi sueño siempre fue tener dos hijos. Ahora que soy mamá, siento que me quedó faltando uno porque lo que me gozo a este par no tiene nombre”, manifestó inicialmente,

Luego, añadió: “Siempre pensé en un hermano para Matías y que se acompañaran toda la vida, pero esta conexión ha superado todo lo que significa la palabra hermandad. Matías es como de otro planeta”.

Carolina Cruz también aprovechó el momento para contarles a todos los fanáticos que su hijo mayor entrará próximamente al colegio y le agradeció por toda la ayuda que le ha brindado en los últimos meses.

Pese a que indicó que es consciente que así es la vida, la presentadora de Caracol Televisión no pudo ocultar su nostalgia debido a lo rápido que ha crecido el pequeño Matías. Por último, reiteró que disfruta cada segundo que pasa con sus dos hijos.

“Su bondad, su sencillez, su madurez y su dulzura. Hoy es el último día de jardín porque en Agosto ya va para el colegio grande. Me da nostalgia ver lo rápido que pasa el tiempo, pero cuando veo y disfruto este tipo de momentos, entiendo que vamos bien. ¡Te Amo, Mati! Gracias por amar tanto a Salva y por escogerme como tú mamá. Soy muy afortunada”, concluyó.

Caber recordar que la empresaria vallecaucana anunció en marzo pasado a través de las distintas redes sociales que se separó oficialmente de Lincoln Palomeque luego de más de diez años de relación sentimental.

“Llevamos mucho tiempo trabajando en nuestra familia para estar bien. Hemos tomado la sana y poderosa decisión de terminar nuestra relación como pareja, para seguir construyendo como padres, amigos y compañeros de vida”, precisó en aquel momento.

Tras dos meses de haber comunicado esta noticia, la empresaria vallecaucana habló en exclusiva con SEMANA sobre la fundación que lanzó recientemente y cómo le cambió la vida todo el proceso que ha vivido junto a Salvador.

La modelo también aprovechó el diálogo con este medio para destacar la labor que ha hecho el reconocido actor como padre y resaltó todo el apoyo que le ha brindado.

“La inspiración de esta fundación salió de vivir esa experiencia con mi hijo desde la ‘comodidad’. Yo, afortunadamente, nunca estuve sola. Lincoln ha sido siempre un papá muy presente, así no estemos juntos como pareja. Si la mamá está bien, el niño está bien”, sentenció la modelo.