Fotos | Con todas las de la ley, así fue la lujosa fiesta de la hermana de James Rodríguez

Juana Valentina, hermana del mediocampista James Rodríguez, dio a conocer por medio de sus redes sociales a los miles de seguidores cómo fue su celebración de cumpleaños.

Juana, a través de Instagram, donde tiene más de 780.000 seguidores, compartió varias imágenes de su festejo en un lujoso restaurante.

La hermana del futbolista se dejó ver portando un ajustado vestido azul, el cual iba acompañado con una chaqueta de jean, un maquillaje ligero mientras su pelo lució suelto con algunas ondas.

Juana Valentina Instagram - Foto: Instagram @juanavalentina

La celebración de cumpleaños

La reunión con motivo del cumpleaños se llevó a cabo en un restaurante ubicado en la capital colombiana, lugar donde estuvo acompañada por sus familiares, entre su mamá María del Pilar Rubio, su hermano James Rodríguez, su sobrino Samuel Rodríguez, su esposo Victos y su hijo Isaías.

Presumiendo su embarazado y al lado de sus personas favoritas, deslumbró a sus fanáticos con las fotografías. La influenciadora aprovechó el momento para agradecer a sus seguidores por los mensajes que le enviaron, felicitándola y expresándole su admiración.

Tras realizar la publicación, Valentina logró reunir miles de ‘likes’ y comentarios, los cuales seguían felicitándola por su nuevo embarazo y su cumpleaños.

Los nuevos hijos de Valentina

La familia de James Rodríguez se encuentra feliz, luego de la noticia que compartió la hermana del 10 de la selección. Por medio de su cuenta personal en Instagram, Juana Valentina Restrepo anunció que está esperando gemelos, luego de compartir unas tiernas fotos.

Las fotografías fueron acompañas con el siguiente pie de foto, allí la hermana del cucuteño expresó toda su felicidad y manifestó que la noticia era una de las mejores que ha recibido a lo largo de la vida. “Hoy les compartimos una de las mejores noticias de nuestras vidas”.

La hermana menor de James Rodríguez, Juana Valentina, se casó y en la reunión un familiar aprovecho y pidió la mano a su novia. - Foto: Instagram: @juanavalentin

La noticia compartida por la influenciadora las tomo por sorpresa a ella, a sus seguidores y por supuesto a los seguidores de su hermano. Cabe mencionar que Juana ya tiene un primer bebé, así que estaría esperando la llegada de su segundo y tercer bebé.

“No podemos esperar a dar la bienvenida a nuestros gemelos en camino y que nuestro pequeño se vuelva hermano mayor”.

El carrete cuenta con dos fotografías, en la primera se le ve a la creadora de contenido en compañía de su esposo y de su primero hijo, Isaías; ella tiene una prueba de embarazo en la mano. En la segunda foto se puede apreciar la ecografía en donde se reveló que está esperando gemelos.

Los comentarios y buenos deseos por parte de sus seguidores no se hicieron esperar y estos fueron algunos de los mensajes más destacados que le dejaron a la empresaria, quien se casó por lo civil el año pasado en el mes de mayo.

James está hace unos días en el país con ocasión del matrimonio de su hermana Maria Valentina - Foto: Instagram @jamesrodriguez10

“Me mueroooo😍😍😍 felicidades! ¡Dios bendiga esos bebés”; “Whatttttttt! Que noticia más hermosa. Felicitaciones”; “Ay que es estoooooo… ¡TE AMO FLAQUITAAAAA !!! Felicitaciones”; “Todas las bendiciones del mundo”; “Juanis! Felicitaciones”.

Responde a las críticas

En medio de la emoción que invade a la colombiana con esta faceta en su presente, muchos curiosos se han interesado en saber cosas de su relación sentimental, los cambios que ha tenido su vida al convertirse en madre y el proceso de crecimiento que lleva el niño, con tan solo unos meses de nacido.

Recientemente, la creadora de contenido utilizó su cuenta oficial de Instagram para referirse a una serie de comentarios que ha recibido a través de las plataformas digitales, enfocados en su primogénito. La joven decidió no quedarse callada y arremeter contra las personas que se dedican a criticar a los “hijos ajenos”, sin tener derecho alguno para lanzar estas palabras.

La hermana del futbolista fue clara en mencionar las razones por las cuales prefiere no mostrar contenidos de su hijo, ya que busca dejarlo a un lado de la vista de otras personas que no conocen a profundidad el proceso de crecimiento que lleva.

“Uno, porque no me gusta sobreexponerlo. Dos, porque generalmente nunca falta un comentario como el de esta señora. A lo que voy es que uno no puede opinar sobre un hijo ajeno, ni sobre los procesos de otros bebés, ni compararlos porque todos los niños van a su tiempo”, expresó la joven en el clip.