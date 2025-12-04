En la noche del 3 de diciembre una nueva tensión se generó en el Desafío Siglo XXI, luego de que el equipo Alpha le enviara el chaleco a Gamma y Zambrano, el capitán, decidiera ponérselo a Tina y Julio.

Según, el barranquillero, su decisión había sido por el rendimiento que los participantes habían demostrado durante el ciclo, pero sus razones disgustaron a la pareja, quienes no estuvieron de acuerdo y expresaron su inconformidad.

“¿Yo qué creo? Que cada quien debe asumir las consecuencias de su pista. ¿A quién le toca? A Rosa y a Gero porque ellos fueron a esa pista y no les dio la definición punto. Como en algún momento, si a me hubiera pasado, usted no me hubiera perdonado eso”, dijo en un tono alto la paisa.

Frente a la respuesta, Zambrano recalcó que él era el líder y tomaba la decisión, incluso Rosa intervino y afirmó que no era justo que por un error quisieran “enchalecarla” cuando había todo en la pista.

Discusión entre Tina y Zambrano en el 'Desafío Siglo XXI' | Foto: YouTube El Desafío

Fuerte cruce de palabras entre los participantes del ‘Desafío Siglo XXI’

Cuando se pensó que el conflicto entre los integrantes del grupo morado había quedado en esa noche, no fue así y en el capítulo de hoy, en el momento en el que Andrea Serna preguntó por lo sucedido, volvió haber un nuevo cruce de palabras.

La presentadora le pregunto a Tina el motivo de la discusión, que al parecer se escuchó por fuera de la casa.

“Andrea, porque el capitán aquí de Gamma reencarnó en el espíritu de Juan. Entonces él se quiere proteger y quiere proteger a sus compañeros, a sus amigos”, respondió.

“¿Cómo así que reencarnó en el espíritu de Juan?”, preguntó Serna. A lo que Tina aseguró que se siente como el “comodín” que él está utilizando para que ellos puedan avanzar y no le parecía justo lo que se tuvo en cuenta para tomar la decisión.

Luego, Zambrano tuvo la oportunidad de hablar y manifestó que si fuera como su excompañero le hubiera puesto el chaleco desde una prueba anterior, pero lo que realmente sorprendió no solo a su equipo, sino a los demás compañeros fue su otro argumento.

“Si hay chalecos para los capitanes, hay chalecos para todo el mundo y desde el primer momento que me puse el chaleco dije: ‘yo voy a poner los chalecos por rendimiento’ ¿Qué ha hecho Tina y Julio en la pista que van? Nada porque fueron a tierra y Julio se quedó abajo tirado”, enfatizó, agregando que en la última prueba ella había hecho “el oso”.