¿Fusión de géneros musicales? Así es como se busca ampliar el mundo del sonido latino

La industria de la música latina ha demostrado en los últimos años que puede ser imparable. En vista de que esta incluye géneros populares como salsa, merengue, cumbia y reggaetón, cantantes cuyas composiciones tienen sonido latino han encabezado las listas de plataformas musicales digitales y premiaciones. Esta tendencia la han notado e impulsado personas como Fabrizio Moreira con su productora Secret Hit Music.

Una de las maneras en que la música latina se ha expandido es debido a la fusión e influencia de géneros como el R&B y RKT. En el caso de la bachata, esta se ha vuelto más popular por la fusión con otros géneros como hip hop, pop y trap. Estas fusiones son algo que hace años no se consideraba, pero los ritmos latinos cada vez más están creciendo en popularidad a nivel mundial.

La ambición general de Moreira es ampliar el mundo del sonido latino dentro de Bollywood para unir la cultura y la música a través de la combinación de nuevos sonidos y artistas, de manera que el resultado final sea una pieza que tenga un alcance más amplio.

Fabrizio Moreira juntos a más artistas - Foto: Fabrizio Moreira

Usualmente en la industria de la música –así como todo ámbito artístico– es vital permanecer en tendencia y realizar producciones que realmente conecten con las personas y tengan bastante alcance. Sin embargo, el productor hispano también ha incluido la modalidad de campamentos de composición para captar talentos en Latinoamérica e impulsarlos en su carrera musical.

Para él, su compromiso es con los nuevos talentos y con los que ya están consagrados. Por lo tanto, a través de los campamentos puede concentrar a aquellos interesados en dar a conocer su proyecto musical y así darles las herramientas para emprender en su carrera como artistas.

El hispano tuvo, en su momento, una gira por Latinoamérica para reclutar nuevos talentos, así que realizó campamentos de composición para –además de encontrar nuevos talentos– crear nuevos ritmos musicales y material para los artistas con los que trabaja.

Fabrizio Moreira, productor musical, busca apoyar a los nuevos talentos - Foto: Fabrizio Moreira

Fabrizio Moreira considera que la música latina ya ha tenido la exposición que necesitaba y ahora pretende lograr que sea parte de varios rincones del mundo. En su opinión, hay que aprovechar y encontrar nuevos talentos que quieran convertirse en un crossover latino.

“Nos especializamos en un nicho de música que incluye géneros como Latin Pop, Reggaeton, Hip-Hop y otros. Creo que muchas compañías de producción y composición pueden especializarse en pop, EDM y rock convencionales, pero hemos forjado una parte del mercado que es enorme, pero está desatendida”, indica Moreira.

A pesar de que no muchos creían en lo que estaba haciendo cuando empezó con Secret Hit Music -porque no tenía esa credibilidad musical que se necesitaba-, Moreira descubrió por experiencia que el trabajo duro vence al talento, cuando el talento no trabaja duro.

A la fecha, Fabrizio Moreira ha trabajado con artistas de talla internacional y comparte que una manera de prosperar en la industria musical es concentrarse en hacer el trabajo que se disfruta para que no se vuelva una rutina. “Para aquellos que aún no están en ese punto de hacer lo que aman en la música, practiquen diferentes formas de gratitud y aumenten su conjunto de habilidades para al menos sentir que están progresando”, concluyó el productor.

Cabe destacar que muchos artistas han dado sus primeros pasos a través de las redes sociales montando videos de la plataforma YouTube o también presentándose en programas que reconocen el talento.

Camilo Echeverry, Greeicy Rendón, Jessi Uribe son solo algunos de los cantantes que hoy gozan de reconocimiento a nivel internacional gracias a su esfuerzo y dedicación. Por ello, para este productor es importante hacerle saber a quienes quieren hacer parte esta industria que poco a poco los sueños se pueden lograr.