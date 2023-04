Georgina Rodríguez respondió a quienes inventaron que está mal con Cristiano Ronaldo; salió a relucir Romeo Santos

La modelo y empresaria argentina dejó ver que CR7 no es infeliz con ella, razón por la que va de pataleta en pataleta con Al-Nassr.

La vida de las famosas no es toda color rosa, si no que lo diga Georgina Rodríguez, a quien muy a menudo le inventan chismes con Cristiano Ronaldo, razón por la que -a su modo- sale a desmentirlos.

La modelo argentina, que desde 2016 es la pareja del futbolista mejor pago en el planeta, se cansó de que la prensa especule que él está aburrido de ella. Lo que dicen en Portugal y en España es que Georgina tiene delirios de reina, hecho que poco gusta al futbolista.

Algunos, incluso, han ido más allá y afirmaron que las últimas pataletas del futbolista de Al-Nassr, club del balompié saudí, están relacionadas con que Cristiano Ronaldo ya no es feliz con su pareja, quien supuestamente no hace más que derrochar dinero.

Georgina Rodríguez suma casi 50 millones de seguidores en redes sociales. - Foto: Cuenta de Instagram @georginagio

A saber: en el último partido de Cristiano Ronaldo con Al-Nassr, la eliminación de la Copa del Rey de Campeones, se salió de casillas y le gritó a su director técnico, Dinko Jelicic, comportamiento por el que figuró en las primeras páginas de la prensa deportiva.

Pero ya antes, en el penúltimo compromiso, ante Al-Hilal, CR7 se había tocado sus genitales frente a aficionados en la tribuna que corearon el nombre de Lionel Messi. Además, durante el juego, le hizo una llave de lucha libre al colombiano Gustavo Cuellar.

Pues bien, Georgina Rodríguez quiso dejar claro que no es culpa de ella y su relación con el futbolista marcha viento en popa. Lo hizo con una historia en Instagram, red social donde suma 49 millones de seguidores.

La productora de contenido subió una fotografía de la luna con una canción de Romeo Santos como fondo, Si yo muero, que dice: “El envidioso inventa el rumor, el chismoso lo difunde y el idiota se lo cree”.

Georgina Rodríguez responde en Instagram a supuestas peleas con Cristiano Ronaldo. - Foto: Instagram: @georginagio

Georgina, la causa de la infelicidad de Cristiano Ronaldo

En el programa televisivo portugués Noite das Estrelas, de la cadena CMTV, el psicólogo Quintino Aries analizó a la pareja con base en sus apariciones en eventos públicos las últimas semanas, uno de ellos la presentación del jugador lusitano en el balompié saudí, en el que la argentina -al parecer- lució celosa.

Quintino afirmó que a Cristiano Ronaldo poco le gusta la actitud de Georgina, que se reduce en despilfarrar dinero, según él. “Ronaldo no está feliz. Georgina se pasa el día metida en un centro comercial en Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia le empieza a no hacer gracia. No hace más que gastar, gastar y gastar”, expuso.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, acompañados por su familia en presentación con Al-Nassr. - Foto: Getty Images/Khalid Alhaj/MB Media

El psicólogo, además, sentó una posición polémica en el programa: dejó entrever que Georgina Rodríguez debe estar por debajo del futbolista, pero como ocurre lo contrario, CR7 supuestamente está ofuscado.

El malestar que se le ha visto a Cristiano Ronaldo durante y después de los partidos con el club, al que arribó el pasado enero para ganar 200 millones de dólares anuales, también estaría relacionado con la ausencia de Dolores Aveiro, que reside en Portugal.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. - Foto: Imagen tomada de Instagram @georginagio

“Los últimos comportamientos de Ronaldo demuestran dos cosas: que su vida personal no está en un momento de felicidad y que cuanto más se aleja de su madre, Dolores Aveiro, menos templado está. Y todos sabemos por qué está cada vez más alejado de su familia”, afirmó el especialista.

En el programa, defendió a la pareja una amiga muy cercana de Cristiano Ronaldo, Filipa Castro, no sin cierto enfado. “Es así… salió en un diario deportivo en España que Ronaldo y Georgina están en crisis… pero ¿ahora los diarios deportivos van a hablar de la crisis de un matrimonio en vez de hablar de temas de fútbol…?No hay crisis, lo están haciendo muy bien y están siendo asesorados… Tengo mis fuentes, estoy bien informada y no hay ninguna crisis”, dijo.