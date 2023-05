Gerard Piqué estaría buscando “vengarse” de Bizarrap. Así fue la indirecta que le envió

Shakira y Piqué tomaron sus caminos. Hace casi un año que se supo que el español le fue infiel a la colombiana con la joven Clara Chía, quien trabajaba en una de las empresas del presidente de la King’s League. La noticia se convirtió en escándalo y la relación terminó.

La cantante fue la que más sufrió con todo esto al ver que su ideal de familia se desmoronaba completamente. De hecho, lo dijo en la primera entrevista que concedió tras su mediática ruptura.

A Shakira se le notó triste en una entrevista. - Foto: YouTube: Univision

“Para aquellas mujeres que, como yo, creen en valores como la familia, el gran sueño de tener una familia para siempre, ver ese sueño roto o hecho pedazos es probablemente una de las cosas más dolorosas por las que puedes pasar. Pero creo que las mujeres somos resilientes.

¿Sabes? Tenemos esta resiliencia que es innata. Y estamos destinadas a alimentar y cuidar a aquellos que dependen de nosotros. Así que me preguntas cómo gestiono esto. Me las arreglo, supongo, recordándome a mí misma que necesito ser un ejemplo para mis hijos, que necesito ser lo que ellos quieren que sea, y en lo que yo quiero que se conviertan. Y quiero estar allí, también, para todas las personas que me han demostrado su cariño y apoyo. Esa es mi mayor fortaleza. Ese es mi motor más poderoso en este momento”.

Después de su momento oscuro, utilizó la música para poder salir y reponerse ante la situación. “Ha habido días en los que he tenido que recoger mis pedazos del suelo. Y la única forma de hacerlo, de hacerlo de verdad, ha sido a través de la música. Ya sabes, realmente me gusta recomponerme y verme en el espejo y saber que soy mamá y que mis hijos dependen de mí”, expresó a dicha entrevista.

Fue entonces cuando salieron canciones con las que fue sacándolo todo y “facturando” con la tusa. Te felicito, junto a Rauw Alejandro; Monotonía, junto a Ozuna, la exitosa Session 53 junto a Bizarrap, y TQG, junto a Karol G. En cada una de ellas vivió algún momento del desamor.

Shakira y Karol G fueron tendencia mundial con la canción 'TQG'. - Foto: Instagram: Shakira y Karol G

Sin lugar a dudas, la más famosa fue la que realizó junto al DJ argentino, pues su juego de palabras la llevó a la cima. “Yo contigo ya no regreso. Ni que me llores, ni me suplique. Entendí que no es culpa mía que te critiquen yo solo hago música, perdón que te sal-pique” o “Tiene nombre de persona buena Clara-mente no es como suena tiene nombre de persona buena Clara-mente es igualita que tú”.

Shakira y Clara Chía fueron tendencia por la letra de 'Music Sessions #53'. - Foto: Captura de pantalla YouTube Bizarrap - Europa Press

Y cómo olvidar las comparaciones que realizó en esa canción. “Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó' Tás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio”.

Hace algunos días, el exfutbolista estuvo en una trasmisión junto a Ibai llanos en la que compartieron la gala de invitados que tendrá ‘La Velada del Año 3′, un evento de boxeo que se va a presentar en el Estadio Cívitas Metropolitano de Madrid, España, el próximo primero de julio de este 2023.

Este tendrá invitados como Quevedo, Rosario Flores, Estopa, María Becerra, Feid y Ozuna. Mientras presentaba a Quevedo, quien grabó junto a Bizarrap la Session 52, el español mandó un indirectazo y dijo: “Que si algún día se hace una sesión de Bizarrap conmigo no sería un chupito, sería algo grande de verdad, estamos hablando de una botella de 5 litros o 10 litros de lago potente, entiendes, un chupito me parece poco”.