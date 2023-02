Gerard Piqué le estaría haciendo inesperada ‘jugada’ a Shakira a escondidas; su madre estaría involucrada

Shakira y Gerard Piqué fueron protagonistas de una fuerte ola de publicaciones, especulaciones y noticias en las plataformas digitales, debido a la ruptura amorosa que atravesaron en junio de 2022. Ambos tomaron caminos distintos, alejándose de la relación que construyeron años atrás y pasando la página con el vínculo que sostuvieron.

La barranquillera y el catalán tomaron la decisión de firmar un acuerdo y oficializarlo ante las autoridades españolas, dejando claro el camino que tomarán a futuro por el bienestar de sus hijos, Milan y Sasha. El pasado mes de diciembre hicieron los trámites, mantuvieron una extensa reunión con sus abogados y optaron por plasmar los requisitos y las condiciones que le dieran lo mejor a los menores.

Ambos fueron captados llegando a la casa donde viven los niños con Shakira. - Foto: Europa Press

A pesar de que este documento se mantiene encriptado y lejos de la prensa internacional, fuentes oficiales aseguraron que el resultado fue efectivo y amplio para garantizar el mejor camino para los pequeños. Shakira y Piqué se organizaron y definieron los tiempos que pasarían con sus hijos, tomando espacios y horarios específicos en los que los niños podrían ver a sus padres y allegados.

Shakira se dedicó completamente al bienestar de sus hijos tras la ruptura con Piqué. - Foto: Instagram @shakira

Sin embargo, aunque todo habría quedado claro en los acuerdos que acordaron, medios españoles aseguraron que Shakira estaría interesada en alejar completamente a Milan y Sasha de Clara Chía, novia actual de Gerard Piqué, por lo que estaba al tanto de sus movimientos y apariciones en público. La cantante se habría interesado en estar informada sobre los momentos que pasaba el exfutbolista con los niños.

La joven y el exfutbolista fueron captados por las calles de Barcelona. - Foto: Europa Press

El Nacional de Cataluña reseñó que la artista pop estuvo enterada de todo lo que hacían los menores con el español, ya que no quería que la joven se acercara al colegio o tuviera contacto por la espalda con ellos. Los padres de otros niños le contarían a la barranquillera sobre lo que hacía su expareja, llevando el control de la situación.

Sin embargo, recientemente, Vanitatis compartió una inesperada información relacionada con los procesos que llevan Piqué y Shakira en la actualidad. El portal enfatizó en los constantes problemas que sostienen, al punto de que el exfutbolista habría optado por hacer ‘jugadas’ a escondidas de la cantante.

El medio señaló que el exjugador de fútbol y la colombiana discutían constantemente por los temas relacionados con sus hijos, por lo que intentaban ponerse “trampas” y piedras en el camino para enfrentar la situación.

“Tanto es así que el exfutbolista y la cantante discuten continuamente por el trato que reciben los pequeños y se ponen ‘trampas’ el uno al otro en relación a este asunto”, mencionó Vanitatis.

Gerard Piqué y Shakira terminaron en 2022 y desde aquel momento llevan una mala relación. - Foto: WireImage

Este espacio digital no dudó en revelar que Piqué y su madre, Montserrat Bernabéu, tendrían un secreto relacionado con las dinámicas de los menores. El empresario de Kosmos contaría con la ayuda de su mamá para que llevara a Milan y Sasha, en ocasiones, a los extraescolares cuando él no podía.

Shakira desconocería esto, ya que siempre le entrega sus hijos al español, creyendo que es quien los lleva en todo momento a estas actividades. Vanitatis relató cuál sería la mecánica de los catalanes para que la cantante no se enterara de este secreto.

Shakira siempre presumió públicamente de su buena relación con su suegra, Montserrar Bernabéu. - Foto: Europa Press

“Piqué, por ejemplo, no quiere que Shakira sepa que su madre, Montserrat Bernabéu, lleva a veces a sus nietos a las extraescolares. Así que hay días que sale de casa con los pequeños, aparca unos metros, más alejado de la vivienda de su ex y hace el intercambio de los niños con su madre para que no lo vea Shakira”, dijo el portal en un artículo que subió.

Por el momento se desconoce la veracidad de la información que publicó el medio, teniendo en cuenta que Piqué y sus allegados no se pronunciaron al respecto, pese a la presión mediática. El exjugador siempre acude a la vivienda donde convivió con la celebridad, aguantando una larga espera y las constantes preguntas de los reporteros.