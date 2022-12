Hallan muerto de un disparo a DJ Stephen “tWitch” Boss, el bailarín de The Ellen DeGeneres Show

Uno de los atractivos más llamativos y alegres de The Ellen DeGeneres Show era, además de su conductora, el DJ y bailarín Stephen “tWitch” Boss, quien no solo acompañaba musicalmente a la humorista en el show de humor y entrevistas, también participaba de muchos retos, demostraba sus destrezas en la danza y hasta tuvo la oportunidad de conducir el legendario programa antes de que saliera del aire este año.

Sin embargo, esa alegría y ese talento que se mostró por 14 temporadas dejó de brillar hoy cuando su esposa confirmó la muerte del bailarín, quien según las autoridades habría muerto por un disparo que él mismo se habría propinado, asunto que está siendo materia de investigación para poder esclarecer la verdad sobres el fallecimiento del DJ.

Los representantes de la ahora fallecida luminaria confirmaron la noticia transmitiendo las palabras de su esposa, la también bailarina Allison Holker. “Es con el más profundo de los dolores que tengo que compartir que mi esposo Stephen nos dejó. Stephen iluminaba cada habitación en la que entraba. Valoraba a la familia, a los amigos y a la comunidad por encima de todo, y liderar con amor y luz lo era todo para él. Fue la columna vertebral de nuestra familia, el mejor esposo y padre, y una inspiración para sus seguidores”, dice parte del comunicado.

Según el medio estadounidense TMZ, Holker había ido a la policía de Los Ángeles a denunciar que Boss había salido de su domicilio sin su automóvil, asunto que nunca hacía, por lo cual las sospechas de que algo malo estaba sucediendo se hicieron más creíbles. Luego, las mismas autoridades recibieron una alerta de “tiroteo” en un hotel en dicha ciudad, lo que terminó en la confirmación de la muerte del bailarín por un impacto de bala autoafligido, que daría entrada a una hipótesis de suicidio, lo que aún falta ser confirmado por los expertos en el tema.

“Decir que dejó un legado sería quedarse corto: su impacto positivo se seguirá sintiendo… Estoy segura de que no pasará un día sin que honremos su memoria. Pedimos privacidad durante este momento difícil para mí y especialmente para nuestros tres hijos… Stephen, te amamos, te extrañamos y siempre guardaré el último baile para ti”, añade la esposa del fallecido en su comunicado, que también ha sido replicado por medios internacionales como la revista People.

Stephen nació en Montgomery, Alabama, y desde pequeño se ganó el apodo de “tWitch” por su personalidad inquieta y creativa, posicionándose como una persona creativa y siempre dada a realizar diferentes actividades al mismo tiempo.

Luego de graduarse de la secundaria Lee High School en su pueblo natal, llegó a Southern Union State Community College y al Chapman University para estudiar danza interpretativa, lo que le hizo expander su talento en esta arte, asunto que lo llevó rápidamente a Hollywood, donde demostró tener un carácter fuerte a la hora de asumir retos, sobrepasar obstáculos y cumplir sus sueños, como hacer parte de uno de los programas más vistos de Estados Unidos, junto a una de las humoristas más queridas de todo el mundo.

La misma Ellen DeGenres se expresó en las redes sociales sobre la muerte de su colega y amigo. “Tengo el corazón partido. tWitch era puro amor y luz. Él era mi familia y lo amaba con todo mi corazón. Lo extrañaré. Envíen su amor y apoyo a Allison y sus hermosos hijos: Weslie, Maddox y Zaia”, escribió la humorista en su perfil de Instagram.

Antes de estar con DeGeneres, Boss se hizo famoso por su participación en el reality de danza So You Think You Can Dance en 2008, donde destacó al punto de ser llamado de vuelta al show para participar ahora como jurado.

“Siempre he sido del tipo ‘No me digas lo que no haré’”, dijo el bailarín cuando conversó con el autor y exjugador de fútbol Lewis Howes en el pódcast del deportista, donde también contó sobre su crianza en una familia liderada por su madre soltera y cómo lidió con el hecho de tener a un padre ausente.