“Hermano te dio 101 %”: Petro a Lucas Arnau por su sondeo electoral. ¿Nuevo rifirrafe?

“Este sr me escribió, que me dio 101% la encuesta en instagram que vaina, será que él si me puede presentar un experto en software a ver qué fue lo que paso?”.

El pasado 20 de mayo, el cantante colombiano Lucas Arnau publicó en su Twitter oficial un sondeo en el que les preguntó a sus seguidores por quién votarían en las próximas elecciones a presidente de Colombia. En las opciones estaban los candidatos Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández, Gustavo Petro y Enrique Gómez.

Luego de que terminara el tiempo para votar, el ganador resultó ser el del Pacto Histórico con 73 %, seguido de Federico Gutiérrez con 13,9 %, Rodolfo Hernández con 11,3 % y Enrique Gómez con 1,3 %.

Tras dicha dinámica, Mario, cantante del grupo Doctor Krápula, opinó: “No diré nada, tu encuesta dirá todo”.

A esto, Arnau respondió: “Y quién le preguntó parcero? Me extraña mucho Mario, cuando me ves en un evento me dices que Luquitas no sé qué, que te quiero mucho, que peace and love, pero por acá el oportunismo a flor de piel, qué pesar, porque yo siempre pensé que eras un bacán!” (sic).

Y quien le preguntó parcero? Me extraña mucho Mario, cuando me ves en un evento me dices que Luquitas no se que, que te queiro mucho que peace and love, pero por acá el oportunismo a flor de piel, que pesar, por que yo siempre pensé que eras un bacan! — Lucas Arnau (@LucasArnau) May 21, 2022

La discusión condujo al par de cantantes a una polémica que cada vez se torna más tendenciosa en redes sociales.

Y la llama de la discordia creció por cuenta del candidato Gustavo Petro, quien tampoco se quedó callado sobre el sondeo y, categórico, respondió desde su cuenta oficial de Twitter: “Hermano te dio 101 %” (sic).

Hermano te dio 101%. https://t.co/4wNaUU2y6X — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 22, 2022

Tras dicha reacción, Arnau volvió a trinar con un comentario bastante singular: “Este sr me escribió, que me dio 101% la encuesta en instagram que vaina, será que él si me puede presentar un experto en software a ver qué fue lo que paso? por que así arrojo la encuesta el resultado y ahí sí nada que hacer…” (sic).

Este sr me escribió, que me dio 101% la encuesta en instagram que vaina, será que él si me puede presentar un experto en software a ver qué fue lo que paso? por que así arrojo la encuesta el resultado y ahí sí nada que hacer… — Lucas Arnau (@LucasArnau) May 22, 2022

La respuesta del líder de la Colombia Humana fue trinada a las 9:16 a. m. de este domingo 22 de mayo, y dos horas después acumulaba casi 2.800 retuits y casi 20.000 likes, tan solo en la red social Twitter.

El rifirrafe crece.

Pero, ¿en qué van las encuestas?

Hasta el día de hoy, los candidatos Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández están prácticamente en empate técnico en la intención de voto.

Así lo demuestra la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para SEMANA. Si las elecciones fueran hoy, Fico tendría 20,8 % y Hernández llegaría a 19,1 %. Por su parte, Gustavo Petro sigue liderando con el 35,8 %.

Sergio Fajardo llegaría al 4 %, John Milton Rodríguez tendría 1,0 %, Ingrid Betancourt tendría 0,6 % y Enrique Gómez tendría 0,3 %. El voto en blanco estaría en 5,7 %. Por ninguno (2,5 %), y no sabe y no responde (9,9 %).

Esta encuesta fue realizada entre el 13 y el 19 de mayo de 2022 y fue hecha con 4.412 personas en 104 municipios de todo el país. De ese total, 3.780 entrevistas fueron presenciales (86 %) y 632 telefónicas (14 %).

El margen de error es del 1,5 %. La encuesta del CNC presenta, además, un escenario interesante. En esa primera vuelta, si los colombianos acudieran hoy a las urnas, muestra qué pasaría excluyendo a los indecisos.

En ese caso, Petro tendría 41 %, Fico llegaría a 23,9 %; Rodolfo Hernández, 21,9 %; Fajardo, 4,5 %; John Milton Rodríguez, 1,5 %; Ingrid Betancoourt, 0,7 %; Enrique Gómez, 0,3 %, y el voto en blanco sería del 6,6 %.

En una eventual segunda vuelta entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, habría un empate. Ambos marcan 40,5 % en la intención de voto. En el caso de una segunda vuelta entre Petro y Federico Gutiérrez, el candidato del Pacto Histórico tendría 44,2 % y el candidato del Equipo por Colombia llegaría a 34,9 %.