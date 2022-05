Federico Gutiérrez versus Rodolfo Hernández, la batalla por enfrentar a Petro

A ocho días de la primera vuelta presidencial, la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría para SEMANA muestra tendencias claras. Gustavo Petro sigue liderando la intención de voto (35,8 por ciento), pero no le alcanza para ganar el próximo 29 de mayo. En el caso de Federico Gutiérrez, el estudio electoral lo sigue mostrando en el segundo lugar, con 20,8 por ciento, y resistiendo en medio de los feroces ataques que le llegan de los demás candidatos.

Rodolfo Hernández, sin duda, es la sorpresa, con 19,1 por ciento y está prácticamente en empate técnico con Fico. Su repunte es innegable y le queda una semana para pelearse, voto a voto, el tiquete a la segunda vuelta y enfrentar a Petro. Sergio Fajardo llega al 4 por ciento y está en una posición compleja, ya que si obtiene una votación por debajo de esa cifra perdería el derecho a la reposición de votos. Los demás candidatos no marcan más del 1 por ciento de la intención de voto: John Milton Rodríguez (1 por ciento), Ingrid Betancourt (0,6 por ciento) y Enrique Gómez (0,3 por ciento). Si las elecciones fueran hoy, el voto en blanco sería del 5,7 por ciento, los indecisos (No sabe/No responde) estarían en 9,9 por ciento y 2,5 por ciento no votaría por ninguno.

La encuesta fue realizada entre el 13 y el 19 de mayo. En total, fueron entrevistadas 4.412 personas en 104 municipios de todas las regiones del país. De ese total, 3.780 fueron encuestadas de forma presencial (86 por ciento) y 632 de manera telefónica (14 por ciento). El margen del error es del 1,5 por ciento.

En el caso de Petro, su liderazgo es indiscutible. De hecho, la encuesta plantea un escenario donde se excluye a los indecisos y su intención de voto sube 5,2 puntos porcentuales y llega al 41 por ciento. Los jóvenes siguen siendo su nicho más importante y, entre la franja de los 18 a los 25 años, el 50,1 por ciento lo respalda. Los hombres, con el 41,2 por ciento, votan mayoritariamente por el líder del Pacto Histórico.

El repunte de Rodolfo Hernández es innegable y le queda una semana para pelearse, voto a voto, el tiquete a la segunda vuelta y enfrentar a Petro. - Foto: alexandra ruiz poveda-semana / esteban vega la-rotta-semana

Por movimientos políticos, el 28,8 por ciento de los que dicen ser del Partido Liberal estarían dispuestos a votar por Petro, así como el 20,5 por ciento de los militantes de la Alianza Verde, el 35,5 por ciento de los simpatizantes de Cambio Radical, el 19,4 por ciento de los del Partido de la U y el 6,9 por ciento de los de la Coalición Centro Esperanza. Tal vez los datos más interesantes son los de los militantes del Partido Conservador (13,1 por ciento) y del Centro Democrático (6 por ciento) que dicen estar respaldando a Petro.

En cuanto a las regiones, su principal fortín sigue estando en el Pacífico (51,3 por ciento). Les siguen el Caribe (46,8 por ciento) y Bogotá (43,3 por ciento). Donde menos apoyo tiene es en Antioquia, el Eje Cafetero y en la región centro sur.

Según la encuesta del CNC para SEMANA, Petro, aunque lidera, no tendría los votos suficientes para ganar en primera vuelta y necesariamente debería entrar a disputarse la presidencia en un segundo tiempo, el próximo 19 de junio.

En las últimas semanas, a Petro le ha tocado lidiar con varios escándalos que tal vez han disminuido su fuerza para obtener un triunfo en la primera vuelta. La visita de su hermano Juan Fernando en la cárcel La Picota a hablar de “perdón social” y las conversaciones de la senadora electa Piedad Córdoba con extraditables lo pusieron a dar explicaciones. Recientemente, Petro denunció que había un plan para asesinarlo. Las autoridades tuvieron que reforzar su seguridad.

Federico Gutiérrez, si se excluye a los indecisos, pasa del 20,8 por ciento de la intención de voto a 23,9 por ciento, es decir, aumenta 2,1 puntos porcentuales. Su bastión electoral está entre los mayores de 26 años y sus simpatizantes, mayoritariamente, son mujeres (21,9 por ciento).

Su coalición del Equipo por Colombia lo respalda en 89,2 por ciento. Por eso, tiene el 43,4 por ciento del apoyo de los militantes del Partido de la U, el 42,3 por ciento de los que simpatizan con Mira, el 36,1 por ciento de los que tienen afinidad con el Partido Conservador y el 25,2 por ciento de los que dicen ser del Partido Liberal. Es de resaltar que tiene más votos en la Centro Esperanza (19,7 por ciento) que Petro (6,9 por ciento). En el caso del Centro Democrático, 69 por ciento apoya a Fico.

Por regiones, su fortaleza está en Antioquia y el Eje Cafetero (33,7 por ciento). En el Caribe, llega al 24,9 por ciento; en Bogotá, al 20,2 por ciento; en el centro sur, al 17 por ciento; en el Pacífico, al 13,9 por ciento y en el centro oriente, al 11,6 por ciento.

Fico ha venido enfrentando los más duros ataques por parte de sus contrincantes, en especial Petro, Hernández y Fajardo. Aun así, acompañado de su coalición y del Partido Liberal, ha resistido los embates y hoy pasaría a una segunda vuelta con Petro.

Su campaña ha denunciado haber sido blanco de una infiltración por parte de la campaña de Petro. Lo último de todo este escándalo fue el hallazgo de una microcámara en una sede de su campaña en Medellín, según confirmó la Policía. Y, para completar, ha sido amenazado por el Clan del Golfo y las Águilas Negras. La Fiscalía y la Policía investigan los hechos.

La sorpresa de la encuesta es Rodolfo Hernández, quien se disparó y pasó del 9,6 por ciento de intención de voto en abril a 19,1 por ciento en mayo, es decir, tuvo un crecimiento de 8,5 puntos porcentuales. ¿Qué hizo el exalcalde de Bucaramanga en este último mes?

Primero reapareció en la escena de campaña, ya que se había guardado más de un mes y se había estancado. Su estrategia ha sido golpear de manera agresiva y consistente a Federico Gutiérrez, el segundo en intención de voto. Además, de manera audaz, en materia de comunicación, se ha dedicado a mostrar los decretos que firmaría el 7 de agosto, si es elegido presidente. También ha endurecido su discurso anticorrupción y ha propuesto medidas que se han vuelto virales en la opinión pública. Por ejemplo, si llega al poder, aseguró que donará su sueldo de presidente, y suspenderá el tinto y los desayunos a los visitantes de la Casa de Nariño, buscando la austeridad en el gasto.

Aunque Hernández ha hecho una campaña independiente, el estudio del CNC para SEMANA muestra que tendría el 18,7 por ciento de votación en el Partido Liberal, el 24 por ciento en el Partido Conservador, el 31,2 por ciento en Mira, el 19 por ciento en La U, el 10,2 por ciento en la Alianza Verde, el 13,2 por ciento en el Centro Democrático y el 9,1 por ciento en la Centro Esperanza, casi 10 puntos porcentuales menos que Fico.

Por regiones, las zonas más fuertes del ingeniero son la centro sur y la centro oriente, aunque en Bogotá tiene alguna fuerza.

Para quien las cosas no están muy bien, según la encuesta, es para Sergio Fajardo, quien aparece con solamente 4 por ciento de la intención de voto. Entre abril y mayo perdió 3,2 puntos porcentuales, pues estaba en 7,2 por ciento. En su coalición de la Centro Esperanza solamente tiene el 50,9 por ciento de los votos y su mayor apoyo está en la Alianza Verde, con 23,8 por ciento. En el resto de los partidos no logra captar mayor interés.

Por las regiones, su mayor electorado está en Antioquia, su tierra, y el Eje Cafetero, con apenas 5,7 por ciento, y donde Fico tiene casi seis veces más votos que él. Le sigue Bogotá (4,6 por ciento). En ese sentido, definitivamente, la mala gestión de la alcaldesa Claudia López parece haberlo golpeado tan fuertemente que pasó de ganarles a todos los contendores en 2018 en la ciudad a quedar relegado hoy en el cuarto lugar. Por encima están Petro, Fico y Rodolfo, e incluso el voto en blanco, que llega a 8,3 por ciento en la capital del país.

Fajardo ha sido blanco, a lo largo de toda la campaña, de múltiples traiciones, empezando por el expresidente Juan Manuel Santos, quien terminó enviando a sus fichas más estratégicas a la campaña de Petro.

Algunas congresistas como Angélica Lozano y Juanita Goebertus también lo abandonaron para irse detrás de la precandidatura de Alejandro Gaviria, quien fracasó en la consulta estrepitosamente. Ahora, el propio Gaviria ha traicionado a Fajardo al decir, en The Financial Times, que prefiere una “explosión controlada” con Petro. Es decir, desde la campaña de Fajardo anunció que está con el líder del Pacto Histórico.

Fajardo también ha perdido votos que se le han ido a donde Rodolfo Hernández. Todos los intentos que hizo por unir al centro quedaron en nada. Su situación es crítica porque sus deudas ascienden a más de 6.000 millones de pesos y, como se ha dicho, su reposición de votos podría estar en riesgo. La remontada no le funcionó. Su estrategia ha sido, principalmente, atacar a Federico Gutiérrez, su coterráneo. La pregunta es: ¿hacia dónde se irá Fajardo en una segunda vuelta? ¿Se irá con Petro, Fico o Rodolfo, o a ver ballenas como en 2018?

Si bien los números no acompañan a Ingrid Betancourt, ella se convirtió en la única mujer que logró llegar a la primera vuelta presidencial y en una líder que es capaz de cantarle la tabla al que toque, y con autoridad moral. Su campaña ha estado enmarcada en la lucha contra la corrupción y ha denunciado de frente a las maquinarias políticas. John Milton Rodríguez ha logrado concentrar a un sector representativo del voto cristiano; mientras Enrique Gómez, de Salvación Nacional, ha hecho una campaña que muchos valoran por su coherencia, decencia y propuestas.

En una eventual segunda vuelta entre Petro y Gutiérrez, el candidato del Pacto Histórico obtendría el 44,2 por ciento de los votos, mientras el del Equipo por Colombia llegaría al 34,9 por ciento. Si dicho escenario es entre Petro y Hernández, habría un empate, pues ambos tendrían 40,5 por ciento.

La encuesta del CNC plantea un escenario de posible migración de votantes de primera a segunda vuelta. Si se enfrentaran Petro y Gutiérrez, el 38,2 por ciento de los votos de Hernández se irían con el candidato del Equipo por Colombia, mientras que el 22,8 por ciento serían para el candidato del Pacto Histórico. Frente a los votos de Fajardo, el 50,7 por ciento se iría con Gutiérrez y el 21,4 por ciento con Petro.

Si, por el contrario, la segunda vuelta fuera entre Petro y Hernández, el 63,4 por ciento de los votantes de Fico apoyaría al exalcalde de Bucaramanga y solo 7,9 por ciento respaldaría al líder del Pacto Histórico. En cuanto a los votos de Fajardo, el 51 por ciento estaría con Hernández y el 20,8 por ciento con Petro.

En los escenarios planteados, la opción de no votar por ninguno está por encima del 19 por ciento.

La encuesta confirma que Petro tiene asegurado su paso a una segunda vuelta, mientras que evidencia el empate técnico entre Fico y Rodolfo, quienes deberán librar una verdadera batalla por los votos en esta candente recta final de las elecciones presidenciales. Todavía queda una semana y, por ahora, lo que hay es tendencias. Aunque suene trillado, la encuesta real será el próximo domingo 29 de mayo en las urnas.

FICHA TÉCNICA

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA REALIZÓ: Centro Nacional de Consultoría S. A.

• PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ: Revista SEMANA

• FUENTE DE FINANCIACIÓN: Revista SEMANA

• UNIVERSO EN ESTUDIO: Mujeres y hombres mayores de 18 años, residentes en los municipios de Colombia y con intención de votar en las próximas elecciones presidenciales. Como mecanismo de estratificación estadística se establecieron 6 regiones geográficas de la siguiente manera: (1) Antioquia +Eje Cafetero: Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda; (2) Bogotá: Bogotá D. C.; (3) Caribe: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre, San Andrés y Providencia; (4) Centro oriente: Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander, Arauca y Casanare; (5) Centro sur: Huila, Tolima, Meta, Caquetá y Putumayo y (6) Pacífico: Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca

• DISEÑO DE MUESTREO: El diseño de muestreo es probabilístico, en cuatro etapas y estratificado con selección de muestras aleatorias simples de unidades estadísticas en cada etapa. En la primera etapa de muestreo se realizó una selección de municipios dentro de cada región geográfica (estrato estadístico), considerando a Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Ibagué, Villavicencio y Cúcuta como municipios de inclusión forzosa en la muestra; del resto de municipios en el universo en estudio se realizó la selección aleatoria de algunos de ellos; en total 104 municipios. En la segunda etapa se realizó una selección aleatoria de manzanas cartográficas dentro de los municipios, trabajo hecho a partir del Marco Geoestadístico Nacional (el marco de muestreo en la investigación). En la tercera etapa se seleccionaron hogares dentro de las manzanas cartográficas seleccionadas (en cada manzana se seleccionaron 4 hogares) y en la etapa final, a un adulto dentro del hogar. La selección de las unidades estadísticas se operacionalizó a través del algoritmo denominado “coordinado negativo”. En el operativo telefónico se seleccionaron directamente adultos en cada municipio a partir de la base maestra del Centro Nacional de Consultoría. El marco de muestreo utilizado es el Marco Geoestadístico Nacional provisto por el Dane. El marco de muestreo es el dispositivo que permite ordenar el operativo de campo y ofrecer garantía de que su implementación corresponde a los lineamientos metodológicos establecidos para la investigación. La unidad geográfica mínima que contiene dicho marco es la manzana cartográfica en las cabeceras de los municipios de Colombia

• TAMAÑO DE MUESTRA: 4.412 casos en 104 municipios de todas las regiones de Colombia, a saber: Antioquia +Eje Cafetero: Medellín, Bello, Itagüí, Manizales, Armenia, Pereira, Santa Fe de Antioquia, Rionegro, Segovia, La Dorada, Circasia, Santa Rosa de Cabal, Jericó, Salgar, San Carlos, San Vicente y Santuario; Bogotá: Bogotá D. C.; Caribe: Barranquilla, Soledad, Cartagena, Valledupar, Montería, Santa Marta, Sincelejo, Baranoa, Repelón, El Carmen de Bolívar, Agustín Codazzi, San Alberto, Chinú, Planeta Rica, Barrancas, Manaure, El Banco, Santa Lucía, Becerril, Cotorra, Distracción, El Retén, Ovejas y San Pedro; Centro oriente: Bucaramanga, Floridablanca, Tunja, Soacha, Cúcuta, Yopal, Chiquinquirá, Sogamoso, Madrid, Tabio, Ubaté, Ocaña, Villa del Rosario, Lebrija, San Gil, Tauramena, Villanueva, Chita, Nobsa, Samacá, Tasco, Tibasosa, La Palma, Sasaima, Une, El Carmen, Florián, Tona y Trinidad; Centro sur: Villavicencio, Ibagué, Neiva, Florencia, Pitalito, Granada, Puerto Gaitán, Puerto López, Fresno, Timaná, Guamal, Honda, Natagaima y Santiago; Pacífico: Cali, Pasto, Popayán, Quibdó, San Andrés de Tumaco, Buenaventura, Palmira, Caloto, Puerto Tejada, Istmina, Guacarí, Tuluá, Medio Baudó, Chachagüí, La Cruz, Mosquera, Bolívar, Ginebra y Trujillo

• MARGEN DE ERROR Y NIVEL DE CONFIANZA: Margen de error de muestreo de 1,5 % y 95 % de confianza

• TEMAS A LOS QUE SE REFIERE: Percepciones y expectativas ciudadanas sobre la realidad social y política colombiana y sobre el ambiente preelectoral

• PREGUNTAS QUE SE FORMULARON: 7 preguntas. Para mayor detalle, por favor consulte el cuestionario (ver archivo adjunto).

• PERIODO TRABAJO DE CAMPO: 13 a 19 de mayo de 2022 •TÉCNICA DE RECOLECCIÓN: Encuesta mayoritariamente presencial en hogares: 3.780 (86%) casos presenciales y 632 (14%) casos telefónicos • Nota: El Centro Nacional de Consultoría se encuentra inscrito en el Registro de Encuestadores del Consejo Nacional Electoral. Este informe atiende los lineamientos de la norma ISO 20252:2012