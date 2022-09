Hijo de Laura Tobón nació con una malformación, así lo confirmó la expresentadora de ‘La Voz Kids’

El 2021 dejó una variedad de celebridades convertidas en padres. Las redes sociales han sido testigo del proceso que estas han llevado con sus hijos y los diversos problemas que enfrentan diariamente con su cuidado.

Este es el caso de la presentadora Laura Tobón, quien se convirtió en madre el pasado diciembre y quien ha compartido con sus seguidores su experiencia con la maternidad.

En esta ocasión, la modelo de 32 años le contó a sus seguidores de Instagram a través de las historias que su hijo nació con lo que sería una malformación cardiovascular según los pediatras a los que consulta la bogotana.

En las imágenes compartidas por Tobón se pueden ver su mano sujetando de su hijo Lucca. En la pequeña mano del bebé se aprecia en la parte superior del dedo meñique una mancha de color rojo.

“Amores, no les había contado esto nunca, pero Lucca nació con esta manchita roja en su dedito. Algo que desde que nació siempre me preocupó”, escribió la ex presentadora de La voz kids.

“Le pregunté a mi pediatra, a una dermatóloga y a un neurólogo y todos me dijeron lo mismo. Es una malformación vascular que no tiene peligros ni riesgos”, añadió.

El hijo de la presentadora sufre de una malformación vascular. - Foto: Foto: Instagram @laura_tobon

A pesar del concepto médico, Tobón indica que, debido a que la mancha ha crecido, es inevitable que no se preocupe y le preguntó a sus seguidoras sobre sus experiencias en casos similares.

“Pero uno como mamá siempre se va a preocupar, la manchita ha ido creciendo y aunque me dicen que no es peligroso, quiero preguntarles a algunas mamás si sus bebés tienen de pronto algo parecido”, cuestionó la modelo.

A lo anterior, varios de sus seguidores contestaron. Algunos de los mensajes fueron: “Mi niña la tenía en la cabeza y con el tiempo se desapareció”, “mi bebé nació con unas manchitas así en la nuca super claritas y le fueron desapareciendo”, entre otros.

Cabe resaltar que hace unas semanas Tobón llevó a cabo una nueva actividad de preguntas y respuestas donde aprovechó para abrir las puertas de su vida como madre y hablar un poco de lo que aprende diariamente con Lucca.

La presentadora comentó sobre la salud del menor, la recuperación que tuvo semanas atrás y las experiencias que llegan a su realidad. Una de las interrogantes que apareció en las historias de la cuenta oficial de Instagram de la modelo, estaba relacionada con un particular detalle en la lengua de Lucca.

Al igual que Carolina Cruz lo hizo en el pasado, Laura Tobón no tuvo problema con sincerarse y contar un poco de qué pasa con la boquita del bebé. De acuerdo con lo que quedó registrado en un post de la red social, una persona se interesó en saber por qué el niño siempre tenía la lengua afuera, según se apreciaba en las fotos y videos.

La famosa colombiana no lo pensó dos veces y utilizó dos fotografías para responder la pregunta, despejando las inquietudes con respecto a este detalle. “Amo la lengüita de Lucca, ¿por qué siempre la tiene afuera?”, escribió el seguidor en la casilla de la actividad.

Tobón desempolvó dos viejas imágenes, una de su esposo y otra de ella, de cuando eran tan solo unos bebés. En ambas instantáneas se observó que los dos padres del niño también llevaban la lengua en esta posición y todo parecía ser genética.

“Porque los papás eran igual, con la lengua salida siempre jajaja. Va de generación en generación”, escribió la celebridad, reflejando que era posible herencia de los dos a su primogénito.