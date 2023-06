Hijo mayor de Shakira fue captado haciendo gestos mientras compartía en un evento con Piqué; ¿no oculta su “fastidio”?

Shakira sigue sorprendiendo a sus más fieles seguidores con las decisiones que toma; y ahora su regreso a España en compañía de sus dos hijos Milan y Sasha, de donde se mudó hace dos meses exactamente, continúa siendo tema de conversación.

Según se conoció por medios internacionales, la barranquillera habría hecho un cambio de planes y se modificaron partes de lo que estaba acordado en el convenio que firmó con Gerard Piqué, su expareja, ya que al inicio se suponía que, supuestamente, el empresario viajaría a recoger a sus hijos. Por el contrario, la cantante arribó a Barcelona, donde dejó a más de uno sin palabras con el semblante que reflejó al pisar de nuevo esta ciudad.

Aunque pocos detalles salieron a la luz sobre este camino que tomaron Shakira y Piqué, las miradas de los curiosos se ubicaron sobre la artista y su paso por este lugar europeo. La celebridad entregó a sus pequeños como estaba establecido y se dispuso a disfrutar de los días que pasará en su antiguo hogar, donde se instaló en compañía de su hermano, Tonino Mebarak.

Para nadie es un secreto que tanto Milan como Sasha, se han mostrado felices y emocionados, dejando ver una sonrisa genuina en las salidas que comparten con la cantante, como lo han dejado ver en el Gran Premio de la Fórmula 1 en Miami, los partidos de Miami Heat e incluso el concierto de Juan Luis Guerra, donde la barranquillera se reencontró con varios de sus colegas y amigos.

Ahora, las plataformas digitales están dando de qué hablar por unos videos donde se ve al hijo mayor de la colombiana y el catalán compartiendo con su padre en uno de los eventos de la King’s League, que preside Piqué. Lo curioso es que Milan parece estar “aburrido” y “apático” en la reciente salida, el cual era el debut del futbolista italiano Andrea Pirlo en el Cupra Arena, en Barcelona.

Pese a que, inicialmente, Milan se mostró emocionado al ver a la estrella deportiva e intercambiaron unas palabras, “fue ignorado por su padre, quien se concentró en su colega, mientras Milan caminaba con cara de fastidio”, reseñó Nueva Mujer.

A su vez, en otro video, el hijo mayor de las celebridades se mostró aburrido en el palco, lo que provocó la indignación de los seguidores de la artista. Incluso, Sasha no asistió al evento y se desconoce el porqué.

Sin duda, las reacciones y comentarios en redes sociales no se hicieron esperar: “No quería fútbol, quería F1″, “Qué los aproveche, porque a los 18 años ya no los puede obligar a pasar malos rato”, “Es un castigo para Milan estar con Piqué, toda su felicidad es con su mamá” y “Los niños tienen la herida de la infelicidad y parece que Piqué no sabe cómo reconciliarse con ellos”.

Piqué hizo inesperado movimiento para no mostrar la “reacción” de sus niños al verlo

De acuerdo con lo que quedó registrado recientemente, Europa Press pudo observar cómo fue el momento exacto en el que el exfutbolista apareció y se parqueó en el lugar, esperando el instante para que sus niños se fueran a pasar el tiempo que les correspondía con él. En el reportaje del medio español se detalló que estaba serio y solitario, observando el teléfono móvil y esquivando la presencia de las cámaras.

Sin embargo, al ver que los periodistas estaban cerca de su auto, tomó la decisión de arrancar y realizar una jugada bastante particular, buscando ocultar la reacción de Milan y Sasha al reencontrarse con él.

“Minutos después, con la colombiana preparándose para ir al Gran Premio de España de Fórmula 1, Piqué hacía su aparición en el domicilio familiar. Solo y muy serio, el exfutbolista llegaba al lugar a recoger a sus hijos”, reseñó el portal.

De igual manera, Europa Press afirmó que Gerard Piqué se dirigió al parqueadero de la casa de sus padres, Montserrat Bernabeu y Joan Piqué, quienes viven en la residencia que estaba pegada a la mansión de Shakira. El empresario de Kosmos optó por ingresar al lugar, buscando la forma de proteger a sus niños para que no fueran grabados por los periodistas.

“Sin embargo, al ver cámaras en el lugar, no dudaba en arrancar su coche y dirigirse a toda velocidad a la casa de sus padres -contigua a la de Shakira- para mantener su reencuentro con Milan y Sasha alejado de los focos, evitando así las imágenes de cómo reaccionan sus hijos al verle después de un mes”, agregó el medio.