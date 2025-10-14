Hombre utilizó show de Jessi Uribe para destapar infidelidad de su pareja; le iba a pedir matrimonio y mostró el anillo

Jessi Uribe se ha posicionado como uno de los exponentes más reconocidos y admirados de la música popular en Colombia. Gracias a su talento, carisma y una voz inconfundible, el artista santandereano ha logrado conquistar al público y consolidarse como una figura clave dentro del género. Su estilo interpretativo, cargado de sentimiento y autenticidad, lo ha llevado a dejar una huella imborrable en la industria musical.

A lo largo de su carrera, el cantante ha sabido ganarse el cariño de sus seguidores, no solo por su capacidad vocal, sino también por la pasión que imprime en cada presentación. Sus conciertos, cargados de energía y emoción, se han convertido en verdaderos espectáculos que reflejan su compromiso con la música.

Sin embargo, recientemente, un show de Jessi Uribe fue foco de reacciones en redes sociales, debido a imágenes que se difundieron a través de espacios como TikTok. Un hombre, asistente a la cita musical, aprovechó el espacio para destapar la infidelidad de su pareja en pleno escenario.

De acuerdo con lo que salió a la luz, todo ocurrió en el Reinado Nacional del Turismo en Girardot, donde un sujeto decidió utilizar el espacio para desatar una ola de reacciones con una revelación personal. Aunque Jessi Uribe iba a subir al escenario, las miradas se posaron en este instante, donde la mujer quedó expuesta por secretos que le encontró su novio.

El hombre se dirigió al público, tomó el micrófono y afirmó que la intención inicial de dicho momento era distinta, pero las cosas habían tenido un giro inesperado cuando descubrió que la mujer le era infiel. Él señaló que le quería pedir matrimonio, por lo que había llevado el anillo al lugar, llevándose una sorpresa agridulce.

En sus palabras, el protagonista de este instante mencionó que vio conversaciones en WhatsApp que no le gustaron, destapando los comportamientos inadecuados que había detrás de su relación.

“Esta argolla era para pedir que se casara conmigo, pero después de ver lo que vi, unas conversaciones de WhatsApp con Johan, el enfermero del hospital”, aseguró.

Tras dejar en evidencia que, posiblemente, el noviazgo terminaría ahí, los presentes y testigos quedaron impactados. Muchos esperaron a saber el desenlace de la situación, pues lo último que dijo el hombre fue: “Muchas gracias, tenía que sacarlo, lo llevaba en mi corazón”.