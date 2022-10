Increíble: critican a Greeicy Rendón por bailar y “descuidar a su hijo”

Greeicy Rendón ha cautivado desde hace décadas a sus seguidores. Muchos no saben que la carrera de la caleña inició en su niñez, cuando participó en el famoso concurso Factor XS en el equipo de José Gaviria. Allí se dio a conocer, irónicamente, no para ser cantante, sino actriz.

Sin embargo, años después de representar importantes papeles para la televisión colombiana, Greeicy reveló que su sueño siempre fue ser cantante. Su carrera como artista creció y ahora muchos la reconocen por canciones como Amantes, Destino, Los besos y Más fuerte.

Las facetas de la caleña no terminan ahí, pues hace poco se convirtió en madre por primera vez y su “desempeño” ha sido señalado por muchos en redes sociales.

En las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de 20 millones de seguidores, Greeicy Rendón suele publicar momentos de su día a día junto a su pareja, Mike Bahía, sus mascotas y su hijo Kai. Hace poco mostró una actividad frecuente que disfruta, el baile.

Incluso, este ha sido uno de los ámbitos por los que Rendón ha sido muy elogiada en sus videos. En esta ocasión, se mueve al ritmo de una canción de reguetón mientras su hijo se encuentra en una colchoneta en el piso junto a los perros de la familia.

Aunque para muchos se trata de un video normal de la caleña compartiendo un momento con su hijo, a otros no les cayó muy bien el hecho de que el pequeño estuviera en el piso junto a los perros para que Greeicy bailara.

“Ay, no, ante todo qué pesar con el bebé, él cansado ahí con su cabecita”; “Ella como siempre concentrada en los perros y el bailecito... Y el niño ahí, qué pecado”; “El niño ya estaba cansado de ver tanto brinco”; “Ella ni se da cuenta que los perros están haciendo de las suyas en los pies del bebé”; “Y el bebé dándose cabezazos en el piso”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron a la cantante.

En semanas anteriores, Greeicy ya había recibido críticas por cómo desarrolla su maternidad y ha aclarado que ama mucho a su bebé y que si hay momentos en los que juega diferente con él es porque es parte de la forma de ser de la cantante.

¿Ya nació el segundo hijo Luisa Fernanda W y Pipe Bueno?

“Mucha gente me ha estado escribiendo y preguntando que si mi bebé ya nació; les cuento que a Dominic aún le quedan unas semanas en el vientre de mamá. Si he estado un poco ausente este fin de semana, es porque estoy guardando reposo, relax que el día que nazca yo se los comparto con todo cariño”, dijo la influencer a través de sus historias en Instagram.

Así mismo, dijo que el hecho de que su rostro luciera distinto no significaba que ya hubiera nacido Domenic y agradeció a quienes están pendientes de ella. “Conclusión, uno puede tener cara de haber dado a luz, pero no haber dado, no supongamos tanto (aplica para todo en la vida) (...) Gracias por estar pendientes, cuando llegue el día les contaré”, agregó la joven.

Vale destacar que desde que Luisa anunció que ya está en la recta final del embarazo y pronto estará cambiando más pañales, están ultimando detalles para la llegada de Domenic, como el ‘baby shower’ que le hicieron recientemente en la residencia de la también cantante.