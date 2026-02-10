Gente

Influencer mostró tediosa evacuación en Cartagena por fuertes lluvias; entrada del alojamiento quedó destrozada

El creador de contenido mencionó que tuvieron que caminar por aguas con heces humanas y gusanos.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

10 de febrero de 2026, 1:01 p. m.
Turista tuvo que evacuar en Barú, por condiciones climáticas.
Turista tuvo que evacuar en Barú, por condiciones climáticas. Foto: Montaje de SEMANA | TikTok: @fedesalas_

Recientemente, el clima en las costas de Colombia presenta demasiadas variaciones y alteraciones en la marea, por lo que varias playas, sobre todo de Cartagena, han tenido que ser cerradas.

“Uno no despide a un amigo entre risas y burlas... migajera”: la peinada de Juliana Calderón tras ataque de Aida Victoria Merlano

Recientemente, se conoció que un grupo de turistas que se encontraba en Barú, fue evacuado de sus hospedajes, debido a las fuertes lluvias que se estaban presentando en la región y a las advertencias que se estaban dando sobre condiciones climáticas en la zona.

En este grupo de turistas se encontraba el creador de contenido digital extranjero Fede Salas, y fue él quien documentó toda la movilización de las personas que estaban presentes y luego, lo compartió a través de sus redes sociales.

En su video, Salas afirmó que una de las razones por las que el grupo de turistas tuvo que desalojar, fue por un gran aumento en la fuerza del oleaje.

Gente

“Hay un silencio que no logro explicar”: hermana de Yeison Jiménez, lo recuerda con sentida ceremonia en el lugar del siniestro

Gente

Exreina colombiana tomó decisión tras varios años de matrimonio: “Pruebas que solo nosotros conocemos”

Gente

El regreso por tercera vez de ‘¿Qué hay pa’ dañar?’: estos son los nuevos integrantes del formato de RCN

Gente

Reina del Carnaval de Barranquilla vivió incómodo momento cuando hombre la acosó e intentó besarla; rompió en llanto

Gente

Sofía Vergara es protagonista de comercial promocional de la Copa Mundial

Gente

A un mes de la muerte de Yeison Jiménez, su hermana dedicó desgarrador mensaje: “Una llamada al cielo”

Estados Unidos

“Yo quiero que él pueda saber lo que Dios puede hacer con una vida ordinaria”: detalles inéditos de la boda del Super Bowl LX

Gente

“Uno no despide a un amigo entre risas y burlas... migajera”: la peinada de Juliana Calderón tras ataque de Aida Victoria Merlano

Gente

La Liendra donará su millonaria ganancia tras recordar la vida que tenía antes de la fama: “Lo juro”

Mejor Colombia

De influencers a empresarios de las redes sociales: así funciona este millonario negocio

Turista que tuvo que evacuar en Cartagena, por fuerte oleaje.
Turista que tuvo que evacuar en Cartagena, por fuerte oleaje. Foto: TikTok: @fedesalas_

“Nos agarró un temporal en una isla y tuvimos que evacuar por las cloacas”, dijo el influencer en su video.

Fede afirmó en su post de TikTok que fueron las autoridades quienes lanzaron la advertencia sobre las olas de gran altura y solicitaron la evacuación tanto de turistas como ellos, y también trabajadores de la zona, antes de la medianoche.

En este video, Fede Salas evidenció el gran pánico que tenían los lugareños de Barú, pues según relató, minutos antes, una gran ola chocó contra el hotel y dejó la zona de la recepción totalmente destrozada, pues se llevó todo lo que encontró.

@fedesalas_

Experiencia de caminar en aguas con caca 0 de 10, no recomiendo 💩 #fyp #trip #CapCut

♬ sonido original - Fede Salas

Una de las cosas que más destacó y llamó la atención en el video fue la forma en la que las personas tuvieron que abandonar el lugar, el camino por el cual tuvieron que pasar.

“Ahora estamos caminando por las cloacas porque se empezó a desmoronar el edificio directamente. Vino una ola y lo destruyó todo”, añadió.

La Liendra donará su millonaria ganancia tras recordar la vida que tenía antes de la fama: “Lo juro”

Salas dejó ver que esto fue un reto muy difícil de lograr, pues este camino fue en aguas que estaban totalmente contaminadas con heces humanas y gusanos, lo cual les impedía el respirar con total normalidad, por los fuertes olores que había.

“Acá salen todos los baños de los alojamientos. Experiencia de caminar en aguas con caca: cero de diez. No lo recomiendo”, dijo por último el creador, mientras intentaba taparse la nariz con una prenda de ropa para evitar que respirara el malo olor que tenía el lugar que estaba atravesando.

VER MÁS

influencer

Más de Gente

Lina recordó a su hermano con una sentida publicación en redes sociales: "Desde que te fuiste, hay un silencio que no logro explicar.

“Hay un silencio que no logro explicar”: hermana de Yeison Jiménez, lo recuerda con sentida ceremonia en el lugar del siniestro

Turista tuvo que evacuar en Barú, por condiciones climáticas.

Influencer mostró tediosa evacuación en Cartagena por fuertes lluvias; entrada del alojamiento quedó destrozada

Exreina colombiana tomó decisión tras varios años de matrimonio

Exreina colombiana tomó decisión tras varios años de matrimonio: “Pruebas que solo nosotros conocemos”

Ellos son los nuevos integrantes del formato de RCN.

El regreso por tercera vez de ‘¿Qué hay pa’ dañar?’: estos son los nuevos integrantes del formato de RCN

Este fue el momento exacto de la agresión a la mujer.

Reina del Carnaval de Barranquilla vivió incómodo momento cuando hombre la acosó e intentó besarla; rompió en llanto

Sofía Vergara y Owen Wilsondurante el Super Bowl 60, inmediatamente después del espectáculo de medio tiempo.

Sofía Vergara es protagonista de comercial promocional de la Copa Mundial

Heidy y Yeison Jiménez.

A un mes de la muerte de Yeison Jiménez, su hermana dedicó desgarrador mensaje: “Una llamada al cielo”

x

“Yo quiero que él pueda saber lo que Dios puede hacer con una vida ordinaria”: detalles inéditos de la boda del Super Bowl LX

Andrea Valdiri envía ayuda humanitaria a damnificados en Córdoba

Andrea Valdiri envió dos camiones cargados de ayuda humanitaria para los damnificados en Córdoba

El artista urbano rompió el silencio tras protagonizar una polémica con Pirlo.

Blessd anuncia su primera gira masiva por Colombia: ‘El mejor hombre del mundo Tour 2026′

Noticias Destacadas