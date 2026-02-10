Influencer mostró tediosa evacuación en Cartagena por fuertes lluvias; entrada del alojamiento quedó destrozada

Recientemente, el clima en las costas de Colombia presenta demasiadas variaciones y alteraciones en la marea, por lo que varias playas, sobre todo de Cartagena, han tenido que ser cerradas.

Recientemente, se conoció que un grupo de turistas que se encontraba en Barú, fue evacuado de sus hospedajes, debido a las fuertes lluvias que se estaban presentando en la región y a las advertencias que se estaban dando sobre condiciones climáticas en la zona.

En este grupo de turistas se encontraba el creador de contenido digital extranjero Fede Salas, y fue él quien documentó toda la movilización de las personas que estaban presentes y luego, lo compartió a través de sus redes sociales.

En su video, Salas afirmó que una de las razones por las que el grupo de turistas tuvo que desalojar, fue por un gran aumento en la fuerza del oleaje.

Turista que tuvo que evacuar en Cartagena, por fuerte oleaje. Foto: TikTok: @fedesalas_

“Nos agarró un temporal en una isla y tuvimos que evacuar por las cloacas”, dijo el influencer en su video.

Fede afirmó en su post de TikTok que fueron las autoridades quienes lanzaron la advertencia sobre las olas de gran altura y solicitaron la evacuación tanto de turistas como ellos, y también trabajadores de la zona, antes de la medianoche.

En este video, Fede Salas evidenció el gran pánico que tenían los lugareños de Barú, pues según relató, minutos antes, una gran ola chocó contra el hotel y dejó la zona de la recepción totalmente destrozada, pues se llevó todo lo que encontró.

Una de las cosas que más destacó y llamó la atención en el video fue la forma en la que las personas tuvieron que abandonar el lugar, el camino por el cual tuvieron que pasar.

“Ahora estamos caminando por las cloacas porque se empezó a desmoronar el edificio directamente. Vino una ola y lo destruyó todo”, añadió.

Salas dejó ver que esto fue un reto muy difícil de lograr, pues este camino fue en aguas que estaban totalmente contaminadas con heces humanas y gusanos, lo cual les impedía el respirar con total normalidad, por los fuertes olores que había.

“Acá salen todos los baños de los alojamientos. Experiencia de caminar en aguas con caca: cero de diez. No lo recomiendo”, dijo por último el creador, mientras intentaba taparse la nariz con una prenda de ropa para evitar que respirara el malo olor que tenía el lugar que estaba atravesando.