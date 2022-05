Iván Lalinde confirmó su salida de Día a Día este miércoles

Este miércoles el presentador Iván Lalinde anunció que no continuará en el programa de Canal Caracol Día a Día. Luego de un emotivo programa, el antioqueño contó las razones por los que se va del matutino que presentaba desde 2021 junto a Catalina Gómez y Carolina Cruz.

Además, también compartió pantalla con Carolina Soto y Carlos Calero, con los que hizo un gran equipo y una relación bastante cercana, por lo que en el episodio de este martes Lalinde no dudó en decirle a sus compañeros que los extrañará mucho, ya que no estará en las mañanas con ellos.

El antioqueño, gran amigo de la expresentadora Lina Marulanda que se suicidó hace ya varios años, manifestó que no se irá del todo de Día a Día, manifestando que será solo por un tiempo y que seguirá presentando programas de televisión.

Además, Lalinde aclaró que se va a “trabajar en algo que luego verán y que es maravilloso”, sin dar muchas más pistas, pero manifestando que se va muy feliz y que el programa matutino de Caracol es su casa y sabe que pronto volverá.

Carolina Cruz había manifestado hace unos días que el presentador paisa se iría de vacaciones; sin embargo, hoy quedó claro que no será así, sino que tiene para estos meses nuevos proyectos, que según contó el mismo Iván Lalinde en sus redes sociales, sería presentando un programa también en Canal Caracol, por lo que su regreso a Día a Día podría darse para el mes de octubre.

“Yo sí lo conocía”: participante del Desafío reveló que Don Jediondo fue su suegro

El Desafío The Box es uno de los programas más vistos por los colombianos en la franja estelar nocturna y los participantes que aparecen, a través de la pantalla, han demostrado tener fuerza, pero, a pesar de los esfuerzos, el equipo de Alpha castigó a Beta con la presencia de uno de los personajes del comediante Don Jediondo.

Al tener el poder, Alpha tomó la decisión de elegir al equipo de color azul como los castigados. En esta ocasión, se tuvieron que aguantar a ‘Godoy’, un celador que es interpretado por el humorista y caracterizado por ser muy persistente para molestar a los demás.

El castigó pasó, pero lo que realmente llamó la atención de los compañeros del equipo morado y de los televidentes fueron las declaraciones de la participante Lina Durán.

Aunque varios de los concursantes del formato de la competencia dijeron no conocer a Don Jediondo, la también modelo reveló que ella sí sabía quién es.

“Yo sí lo conocía; fue suegro mío”, reveló la participante, quien, de inmediato, fue cuestionada por sus compañeros para que les contara cómo conoció al hijo del popular comediante de Sábados Felices. La mujer narró que lo conoció porque trabajó en uno de los establecimientos de comida que tiene el humorista.

Antes de que llegará Don Jediondo a visitar al equipo Alpha, la presentadora y abogada Gabriela Tafur les dio una pista a la concursante y dijo: “Es alguien que Lina conoce muy bien”.

Al ingresar, el humorista saludó de inmediato a su exnuera: “Hola, ¿cómo se llama?, nuera, yerna (...) Terminó con mi hijo Ricardo y se perdió como tres restaurantes que le iba a dejar”, comentó con su famoso tono jocoso.

Fue un momento de risas y, antes de despedirse, Don Jediondo no dudó en manifestar su apreció por Durán, por supuesto, con un chiste incluido: “Que le vaya bien en algo en la vida, porque en el amor no fue [risas…]. Chao, nuera. No era [risas]. La quiero mucho”.