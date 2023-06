Iván Lalinde opinó sobre la polémica del Gobierno colombiano y recibió varias críticas

Teniendo en cuenta que Iván Lalinde es una de las figuras públicas más activas en redes sociales, sus seguidores no dudan en aprovechar los espacios que habilita para interactuar con él a través de su perfil oficial de Instagram y, en esta oportunidad, más allá de cuestionarlo sobre sus proyectos, preferencias y otros detalles relacionados con su vida, le preguntaron por su postura política frente a la situación que atraviesa actualmente el país.

Iván Lalinde respondió preguntas a sus seguidores en redes sociales. - Foto: Tomada de Instagram @ivanlalindeg

Recordemos que durante las últimas semanas, el nombre de Gustavo Petro ha sido tendencia pero no precisamente por buenas noticias, sino por una serie de escándalos que lo han puesto en el ojo del huracán.

Entre las polémicas en las que se encuentra envuelto su gobierno están los audios de Armando Benedetti a Laura Sarabia revelados por Revista Semana, la salida del embajador en Venezuela y la jefe de gabinete del Gobierno, las presuntas interceptaciones ilegales y el supuesto manejo de dineros durante su campaña presidencial.

Por esta razón, el mandatario se estaría enfrentando a un panorama bastante complejo debido al manejo que se le está dando a uno de los temas más controversiales que ha enfrentado el país a lo largo de su historia; la corrupción. Todo esto aun cuando él prometió llegar a la Casa de Nariño con el objetivo de hacerle frente a dicha conducta con sus proyectos enfocados en un “cambio” que, hasta ahora, tiene inquietos a los colombianos.

Gustavo Petro, Alberto Benedetti en polémica por audios - Foto: Revista Semana

Debido a esta situación, en medio de una dinámica de preguntas y respuestas, al presentador del matutino ‘Día a Día’, de Caracol Televisión, le preguntaron si estaba preocupado por el tema político de Colombia, a lo que respondió: “Más que el tema político es el tema social ¿no? ¿A dónde vamos, cuáles son los proyectos, los planes, las líneas? Me siento un poco perdido la verdad”.

Y agregó: “Sí, como todo ciudadano y como todo colombiano más que preocuparme pienso que tendríamos que unirnos más ¿no?”.

Ante su respuesta muchos lo han tildado de “tibio” porque, al parecer, estaban esperando que se sumara a la lista de figuras públicas que le han lanzado fuertes críticas al jefe de Estado, sin embargo, Iván Lalinde prefirió dar una respuesta bastante neutra sin dejar muy clara su postura frente a lo que está pasando con el gobierno actual del país.

Otra de las dudas que resolvió el comunicador en la misma dinámica de preguntas fue sobre sus creencias religiosas, tema por el que aclaró que no es religioso, sino creyente. “Creo mucho en Dios, me gusta orar, me gusta meditar”, precisó.

Iván Lalinde habló sobre sus creencias frente a la religión. - Foto: Instagram: Iván Lalinde

De hecho, esta no es la primera vez que el presentador hace referencia a sus ejercicios de meditación, una práctica que le ayuda a enfrentar sus miedos y ansiedad, y que ha compartido en varias oportunidades con sus seguidores.

“Todo en la vida es EQUILIBRIO. Yo lo busco en el tema físico y espiritual todo el tiempo. Esto que te comparto hoy es una de mis #HERRAMIENTASDEVIDA favoritas: ¡RESPIRAR! Así es. No es meditar, no es rendirle culto a dioses, luces y velas, no. Es rendirle culto a tu espíritu, a tu alma. Es sacar unos minutos de tu vida PARA TÍ”, señaló en una de sus publicaciones.

“Respirar es lo ÚNICO IMPRESCINDIBLE en esta vida. ¡Valóralo! Dale la importancia que tiene. De 1.440 minutos en el día ¿será que no puedes sacar 10 para respirar? Te quedan 1.430. Ahí te dejo la inquietud 🙂🙃 Deja el afán… RESPIRA😉”, añadió en dicho post en el que se muestra acomodando un espacio con un tapete en una zona de su hogar que está completamente en silencio, para sentarse y empezar a realizar una de sus rutinas.