James Rodríguez rompió el silencio y habló sobre Daniela Ospina y Shannon de Lima

El futbolista colombiano James Rodríguez se ha visto envuelto en diversas polémicas por los rumores y relaciones amorosas que ha mantenido luego de su ruptura con Daniela Ospina. El mediocampista, además, se ha viralizado en distintas ocasiones por sus transmisiones en Twicht.

De hecho, en una de las más recientes, Rodríguez respondió una pregunta que asombró a varios de sus seguidores. En la transmisión, en donde interactuaba con sus millones de seguidores, fue interrogado por diversas cosas: su postura en el deporte, promesas futbolísticas, clubes en donde quisiera estar, entre otras cosas.

Sin embargo, la dinámica contó con una particularidad y es que también fue interrogado por temas amorosos.

De hecho, los usuarios lo pusieron a elegir entre sus exparejas, Daniela Ospina, con quien tuvo a su primera hija Salomé, y la modelo Shannon de Lima, con quien terminó sorpresivamente.

“Aquí nadie está obligado a responder”, dice durante la transmisión uno de los amigos de James, mientras su mamá aprovecha la oportunidad para señalar que cada una fue importante en el momento.

Sin embargo, James se manifestó y dijo “¿Daniela o Shannon de Lima? Como yo dije, a las dos yo las quiero mucho, tengo muy buena relación y tengo corazón para muchas personas”, expresó entre risas.

Daniela Ospina sorprendió a la mamá de James

Aunque el futbolista colombiano James Rodríguez y la modelo Daniel Ospina le pusieron fin a su relación desde hace un buen tiempo, está demostrado que la joven y su exsuegra, María del Pilar Rubio, se la llevan muy bien.

En redes sociales, Rubio, madre de James Rodríguez, compartió en su cuenta en Instagram una imagen donde apareció posando con el regalo que Ospina y su nieta Salomé le dieron con motivo del Día de la Madre.

Se trata de un hermoso ramo de rosas de color rojo. Junto a la imagen en Instagram, la mamá de James puso un mensaje que dice: “Regalitos que llegan al corazón”. Ospina no demoró en repostear en su cuenta en Instagram la imagen de su exsuegra y agregó: “Feliz día”.

Vale destacar que la empresaria Ospina actualmente sostiene una relación sentimental con el actor y cantante Gabriel Coronel, mientras que James Rodríguez, al parecer, se encuentra soltero.

Daniela Ospina explotó contra seguidora de su novio

Ospina, que ha estado muy activa en las diferentes redes sociales durante los últimos meses, sorprendió a todos sus seguidores en febrero pasado y confirmó su relación sentimental con Coronel.

A través de su cuenta personal de Instagram, la empresaria antioqueña ha compartido varias fotografías junto al artista. Asimismo, ha dejado ver que está contenta con esta relación sentimental. “Me siento afortunada de tenerte, que caminemos y trabajemos juntos por nuestros sueños”, escribió.

Sin embargo, la también creadora de contenidos ha recibido algunas críticas. Incluso, una seguidora del venezolano la cuestionó y señaló que no está tan enamorada como dice. “No me parece que Dani esté tan enamorada, obviamente Gabriel sí”, comentó la mujer en la publicación más reciente que hizo el músico, a lo que Ospina le respondió: “Se lo tengo que demostrar a él, no te tiene que parecer a ti”.

Esta no es la primera vez que la empresaria antioqueña es objeto de este tipo de mensajes; en una entrevista narró que los cuestionamientos en su contra no han cesado desde que anunció que estaba saliendo con Coronel.

Dijo: “Soy una fiel creyente en el amor, hay que intentarlo las veces que sean necesarias para volver a creer en él. Pienso que en las redes sociales pareciera que todo fuera una perfección, pero todas las personas tenemos procesos diferentes”.