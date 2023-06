¿James Rodríguez tiene un nuevo amor? El rumor del romance con una modelo venezolana toma fuerza en Medellín

El colombiano James Rodríguez permanece sin equipo desde su salida del club griego Olympiacos y actualmente se encuentra en territorio colombiano atendiendo diferentes asuntos familiares y empresariales.

Así mismo ha visitado la capital del país para mantenerse a punto físicamente y para eso estuvo entrenando hace algunas semanas en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol. Posteriormente, se le ha visto en su casa en Medellín entrenando en el gimnasio personal que tiene a su disposición.

James Rodríguez publicó una fotografía en sus redes sociales demostrando su buena condición física - Foto: Tomado del Instagram oficial @jamesrodriguez10

Sin embargo, en los últimos días el mediocampista del combinado patrio habría estado compartiendo tiempo con la que sería su nueva pareja sentimental.

Al futbolista de 31 años pudo ser captado junto a la modelo venezolana Aleska Génesis regresando de lo que sería un viaje en Estados Unidos.

Cabe mencionar que James, desde su separación con la modelo Shannon De Lima, hace ya varios meses, no ha revelado públicamente un nuevo romance, pese a que en varias oportunidades se le ha vinculado con distintas mujeres.

El video de James con Aleska

Recientemente, el futbolista James Rodríguez fue visto en el aeropuerto regresando de un viaje con la controversial ex-novia de Nicky Jam, la modelo Aleska Genesis‼️.

Por ello, han iniciado rumores de que pueden estar juntos👀.

¿Qué piensan acerca de ello?👀 pic.twitter.com/zuXmLOHzKY — Reportero Rosa (@ReporteroRosa) June 5, 2023

Por medio de sus redes sociales, la modelo compartió algunas fotografías en las que se observa montando a caballo en lo que sería una finca ubicada en la capital antioqueña, lo que, según el Portal Futbolred, indicaría que la ex pareja sentimental del cantante Nicky Jam, pudo haber compartido tiempo con Rodríguez, pues ambas celebridades se encontraban en la misma ciudad durante los días de la sesión fotográfica.

¿Quién es Aleska Génesis?

Su nombre completo es Aleska Génesis Castellano, es modelo nacida en Barquisimeto, Venezuela, en 1991. A lo largo de su trayectoria ha participado en diversos concursos como el certamen de belleza ‘Sambil Model’.

La mujer fue elegida como Modelo Internacional en los premios Tacarigua de Oro 2019, y también ha trabajado en varios videos musicales con artistas de la música urbana como Anuel AA y Ozuna.

En el 2022, la venezolana estuvo en boca de la opinión pública a nivel mundial después de que saliera a la luz una información de una supuesta brujería que le habría hecho al cantante Nicky Jam cuando estaban en una relación sentimental, para supuestamente lograr que él nunca se separara de ella.

Pese a que esto se difundió por todas las plataformas digitales, la modelo le dio un giro a la controversia y enfocó las miradas de los curiosos en otros problemas de su vida personal.

La modelo dio de qué hablar después de que fuera acusada de utilizar brujería en contra de Nicky Jam. - Foto: Instagram: @aleskagenesis

Tras compartir imágenes de una compleja situación que estaba viviendo con su salud, la creadora de contenido recibió todo tipo de opiniones y comentarios de los usuarios de redes sociales, quienes le recordaron las consecuencias de utilizar magia negra. Varias personas se solidarizaron con su caso, teniendo en cuenta que la venezolana aseguró que estos líos eran por culpa del estrés y la ansiedad.

La mujer también dio de qué hablar después de que compartiera por redes sociales unas imágenes mostrando cómo lucía su cabellera y su cabeza, debido a que el pelo se le estaba cayendo seguido como suma de los problemas que se encontraba enfrentando en ese momento y que la tenían en boca de todos.

“He tratado de mostrarles mi mejor pose y la mejor cara que puedo (como en estas primeras fotos), pero no puedo negar que he estado muy afectada emocionalmente… He estado pasando por todo este proceso en SILENCIO, sufriendo en silencio”, aseguró en su momento.

La actualidad de James Rodríguez

Según el portal Vascaino.net, el colombiano ha vuelto a la agenda en Río de Janeiro y hay posibilidades de cerrar con el club. De acuerdo con este medio, para confirmar su llegada a Brasil, Rodríguez impuso una condición que es esperar hasta julio, sobre todo porque aún está pendiente de ofertas de Europa. Sin embargo, informan que, si a mediados de este año no aparece nada interesante, James estaría dispuesto a negociar con un equipo de Brasil.

James apenas ha jugado un partido con Olympiacos - Foto: Oficial @olympiacosfc

De llegar a este club, James podría competir en el Brasileirão, torneo en el que este equipo se ubica en la casilla 16, uno de los últimos lugares. En cuanto al ámbito internacional, el colombiano tendría que esperar a 2024 en caso de conseguir una clasificación a Libertadores o Sudamericana.