Jean Carlos Centeno habló sobre su agarrón con Sayco: “Los millones que me tienen, no se los dejaré”

Posteriormente, aclaró que no solo vive del canto, sino de sus regalías, “para muestra de ello esta es una de mis canciones y cada dos horas estaré publicando una por una hasta completar el total de mis obras. Obras musicales que son y han sido valoradas por el público, por los grandes empresarios reconocidos amantes de este género musical. De igual forma también valoradas por las emisoras, medios de TV, a nivel nacional e internacionalmente”.

Del mismo modo, como cantautor, señaló que hace parte de “una extensa lista de poetas sin diplomas, pero si tenemos el don de generar trabajo con sentimientos naturales”. A raíz de esta situación, afirmó que sabe muy bien que “los millones que me tienen por ahí no me los llevaré al cielo, pero tampoco se los voy a dejar a ustedes”, resaltando que a lo largo de su trayectoria formó un hogar y tiene hijos y una familia por quién velar.