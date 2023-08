Jenn Muriel abrió su corazón y contó si se está dando una nueva oportunidad en el amor

“Cosas que he aprendido estando soltera🤍✨”, anotó Jenn Muriel en la descripción de la publicación en la que enumeró esas enseñanzas que ha adquirido desde que no tiene pareja. “Aprendí que no tendré una relación sana con alguien más si tengo una relación tóxica conmigo misma”, mencionó inicialmente.