Yeferson Cossio y Jenn Muriel se habrían reencontrado en Medellín

Pasan los meses y tanto Yeferson Cossio como Jenn Muriel siguen siendo relacionados en redes sociales, después de terminar su relación de más de 7 años ya hace varios meses. Los paisas se dieron a conocer en el mundo de las redes sociales, estando juntos y rápidamente fueron construyendo todo un imperio que hoy en día ya está separado.

Expareja antioqueña de influenciadores colombianos. - Foto: Instagram: @yefersoncossio

Mientras que Muriel disfruta de su soltería y consigue cada vez más admiradores, al parecer Cossio estaría llenándose de más hate de lo normal, sobre todo después de oficializar su nueva relación con una voluptuosa jovencita a quien también le gusta el mundo de los influencers.

“Ella se llama Carolina, yo decidí que ya era hora de presentárselas porque había algo que no me gustaba. Nosotros siempre hemos salido juntos y eso, nosotros no estamos ocultando nada, pues yo no tengo por qué ocultarle nada a nadie”, dijo Cossio en unas declaraciones en sus redes sociales.

Yeferson Cossio y su novia Carolina Gómez. - Foto: Instagram: @carolinagomezec

Luego añadió: “Entonces ese tema me estaba molestando, si nos escondiéramos no saldríamos en público, solo que queríamos mantener las cosas lejos de redes y nada salí a decir esto para que vean que no estamos escondiendo nada. Vamos a trabajar mucho, vamos a hacer mucho contenido, muchos videos, así que, pues nada”.

Desde el momento en el que publicó el video mostrando a su nueva pareja, a diario lo llenan de comentarios comparando a su ex y a la “nueva” como le dicen. Recientemente, Cossio respondió algo que le dicen con frecuencia.

“¿Por qué Yéferson no borra las fotos con su ex de su perfil?”, fue una de las preguntas que más le hicieron al paisa que sin pensarlo dos veces respondió. Aunque para algunos fue valiente, y ya se nota que el tema no le afecta mucho, para otros en realidad se le vio incómodo y hasta un poco molesto.

“Borrar las cosas no va a borrar lo vivido. No quiero borrar lo vivido. Sea lo que sea que se haya vivido, me hizo quién soy, aprendí mucho. Ambos, porque no soy solo yo, estamos donde estamos gracias a eso, no voy a borrar nada”, expresó el influencer.

Pues bien, nuevamente la expareja se convirtió en noticia por unas fotografías que se dieron a conocer en redes sociales, donde, al parecer, habrían estado en un restaurante ubicado en Medellín y por lo cual sus seguidores especularon que pudo existir un reencuentro entre ellos.

Según las imágenes, tanto Jenn Muriel como Yeferson Cossio estuvieron en el mismo lugar. Hasta ahora no se ha confirmado si fue casualidad que los dos visitaran el mismo restaurante o si hubo en realidad un encuentro planeado. Sin embargo, los internautas no dudaron en comentar.

“Hacían linda pareja... Pero Jen merece mucho más que Yeferson... Ella es una gran mujer...”; “Ellos lucen demasiado, lástima que el man no se acomodo a lo que ella quería como pareja, ni modo, uno tiene que poner su felicidad como prioridad por encima de cualquier man”, fueron algunos de los comentarios.

La expareja estuvo en el mismo lugar pero no se ha confirmado si juntos - Foto: @Rechismes

Aunque entre los mensajes que dejaron varios seguidores indicaron que no se trataría del mismo día, pues la camisa del chef tiene algunos detalles diferentes, muchos coincidieron en que el encuentro entre Yeferson Cossio y Jenn Muriel se puede presentar en cualquier momento o circunstancia, ya que ambos son figuras públicas y suelen ser invitados a diferentes eventos.

Hace poco la influencer se pronunció sobre su ruptura y aseguró que lo que más le había ayudado a superar la ‘tusa’ fue el contacto cero, no saber nada de su ex y desearle lo mejor.