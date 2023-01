Jeremy Renner, un vengador en apuros y otros personajes que fueron noticia esta semana

El reconocido actor Jeremy Renner, quien da vida a Hawkeye (Ojo de Halcón) en la saga de Avengers, causó gran preocupación esta semana entre sus seguidores luego de sufrir un extraño accidente cerca de su casa mientras operaba su máquina de quitar nieve, en medio del fuerte invierno que azotó el área rural de las montañas de Sierra Nevada, entre Reno y el lago Tahoe, en Estados Unidos.

Tras permanecer en la UCI por un par de días y ser operado de emergencia debido a un traumatismo torácico cerrado y lesiones ortopédicas, el actor, de 51 años, reapareció en sus redes, visiblemente amoratado, para agradecer el acompañamiento que su familia, fanáticos y el mundo del entretenimiento le han brindado en estos días difíciles. “Les mando amor a todos”, fueron las palabras que compartió.

Al parecer, detrás de este accidente que por poco le cuesta la vida habría estado la vocación de servicio que siempre ha mostrado el actor. Hillary Schieve, alcaldesa de Reno, reveló al Reno Gazette Journal exactamente lo que Renner se encontraba haciendo cuando ocurrió el accidente: “Estaba ayudando a alguien atrapado en la nieve. Siempre está ayudando a los demás”, afirmó.

A guardar maletas

Shakira pospone su viaje a Miami. Europa Press Reportajes / Europa Press (Foto de ARCHIVO) - Foto: Europa Press

Shakira pasó buena parte de los últimos meses de 2022 ultimando los detalles de su mudanza de Barcelona para radicarse definitivamente, junto con sus hijos Sasha y Milan, en Miami. Sin embargo, la delicada condición de salud de su padre, William Mebarack, de 91 años, modificó los planes de la barranquillera.

Aunque todo estaba preparado para que los niños comenzaran clases en la segunda semana de enero, la imposibilidad de trasladar a Mebarak a Estados Unidos, incluso en un avión medicalizado, obligó a Shakira a replantear su vida de cara a los próximos meses, por lo que se cree que permanecerá en España hasta marzo.

Por ahora, la artista finiquita los detalles de su nuevo proyecto, el rodaje del videoclip de su nueva canción, que se grabará en los próximos días en tierras catalanas. Paparazzis apostados en las afueras de su casa han captado la visita constante del coreógrafo Félix Burgos, de parte de su equipo de bailarinas y de su estilista para preparar la grabación del que promete convertirse en un exitazo similar a Te felicito y Monotonía.

Un desamor de novela

Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler pusieron fin a su noviazgo de ocho años. (Photo By Jose Oliva/Europa Press via Getty Images) - Foto: Europa Press via Getty Images

Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler pusieron fin a su noviazgo de ocho años. Y, aunque en un comienzo la socialité filipina aseguró que los celos constantes e injustificados del escritor habrían sido el motivo de la ruptura, el nobel de literatura peruano la desmintió.

El círculo cercano a la pareja, que sabía desde hacía meses que estaba en crisis, asegura que en realidad ella puso el punto final ante la negativa del autor de querer casarse.

Como se recordará, Preysler se casó con Julio Iglesias, muy joven, con quien tuvo a Chabeli, Julio y Enrique. Luego, con el noble Carlos Falcó, y después con el político Miguel Boyer.

El peruano, por su parte, ya tiene a cuestas dos matrimonios: el primero con la escritora boliviana Julia Urquidi Illanes. Él tenía 19 años y Urquidi era diez años mayor, además de ser hermana de Olga, tía política del escritor. Sería a ella a quien le dedicaría una de sus novelas cumbres: La tía Julia y el escribidor. El segundo matrimonio se llevaría a cabo justamente con una sobrina de Julia, Patricia Llosa, con quien el autor estuvo casado por más de 50 años y tuvo tres hijos.

Avatar, imparable

Avatar: The Way of Water, que se estrenó el pasado 16 de diciembre en todo el planeta, se mantiene a la cabeza de la taquilla mundial con un recaudo de más de 1.400 millones de dólares. - Foto: afp

La más reciente película de James Cameron, Avatar: The Way of Water, que se estrenó el pasado 16 de diciembre en todo el planeta, se mantiene a la cabeza de la taquilla mundial con un recaudo de más de 1.400 millones de dólares.

Con esta cifra, la secuela de la película de 2009, que regresó a sus seguidores al mundo de Pandora, ya se desmarcó de Black Panther: Wakanda Forever y está cerca de superar la recaudación total del gran éxito de 2022 en los cines: Top Gun: Maverick.

El esperado filme de Cameron, del que el propio director anunció hace pocos días una tercera parte que duraría nueve horas, hasta ahora tan solo ha sido superada por Top Gun: Maverick, que supuso el regreso triunfal de Tom Cruise y alcanzó los 1.488 millones de dólares a nivel internacional durante su permanencia en las salas de cine.

Avatar: The Way of Water tiene además el logro de ser la segunda parte de la película más taquillera de la historia. ¿Sus fanáticos deberán esperar otros 13 años para ver la tercera parte?

¡No hay ruptura!

Eva Luna y Camilo, más enamorados que nunca. (Photo by Omar Vega/FilmMagic) - Foto: Getty Images

A comienzos de este año comenzaron a crecer rumores sobre la supuesta crisis matrimonial entre Evaluna Montaner y su esposo, Camilo Echeverry, que se encuentran juntos desde hace siete años. Se decía que el asunto parecía tan insalvable que la pareja estaba a punto de separarse.

Sin embargo, los recientes capítulos de la serie Los Montaner y la nueva publicación de la artista en su perfil oficial de Instagram acallaron todo. “Me volví más y más loca por mi esposo”, se puede leer en una de las frases que Evaluna escribió para cerrar 2022, un año que en todos los sentidos fue de un crecimiento exponencial para la cantante, quien en tan solo 12 meses se convirtió en mamá, fue nominada al Grammy, estelarizó un reality y lanzó una fundación.

El mensaje lo acompañó en Instagram con una imagen en la que aparece fundida en un amoroso abrazo con el cantante colombiano, que al año pasado culminó una exitosa gira.

Como los buenos vinos...

Sofía sigue dejando sin aliento a millones de seguidores. Foto: Instagram @sofiavergara. - Foto: Foto: Instagram @sofiavergara.

Sofía Vergara, por medio de su cuenta de Instagram, compartió una fotografía que dejó boquiabierto a más de uno: lucía un sexi bikini negro que no deja dudas de que a sus 51 años luce regia y con un abdomen tan plano que cualquiera de su edad, o incluso menor, anhelaría.

Más allá de su envidiable físico, este 2023 estará cargado de proyectos para la colombiana, entre ellos su participación, como protagonista, en una serie que Netflix prepara sobre la temida Griselda Blanco.

La miniserie contará la vida de quien se convirtió en uno de los eslabones más importantes en las rutas del narcotráfico entre Suramérica y Estados Unidos en los años ochenta y noventa. Y será uno de los papeles más relevantes a los que se ha enfrentado la barranquillera, pues, aunque ya ha desempeñado algunos roles dramáticos para cine y televisión, en la comedia ha podido mostrar todo su talento, un género que, además, la convirtió en una de las actrices latinas mejor pagadas de Estados Unidos.