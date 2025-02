Jessi Uribe confesó delicado tema y abrió su corazón sobre detalle en su relación con Paola Jara: “Siento que me voy a morir”

“Estos viajes, en los que no he podido dormir, me han dado muy duro. Entonces comienzan ataques de pánico o nervios. Siento que me voy a ir, que me voy a morir. Me tomé un café y me atacó el sistema nervioso. Me puse mal, blanco, sentí que me iba a morir”, comentó en el formato de Caracol Televisión.