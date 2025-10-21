JH se desahogó y reveló dura consecuencia que le dejó Stream Fighters: “La iglesia no lo entiende”

Aunque se coronó como uno de los ganadores de la cuarta edición de Stream Fighters, el creador de contenido conocido como JH de la Cruz, se pronunció por medio de las redes sociales y confesó la consecuencia que le dejó hacer parte del evento organizado por Westcol.

El influenciador suele hablar por medio de videos de la importancia que tiene Dios en su vida y cómo hacer parte de la iglesia llegó a cambiarle la visión y tener un propósito distinto.

Sin embargo, tras varios días de haber triunfado en el cuadrilátero recibió una comunicación por parte del templo al que asiste con regularidad, en la que se le habría informado que no podría ingresar nuevamente el centro religioso, pues este no aprobaba las dinámicas en las que estaba participando.

“Desde los 16 años hasta ahora soy adventista y da un poco de dolor que la iglesia tenga que tomar decisiones de eliminarlo a uno, en el sentido de que le digan a uno que ya no pertenece a la iglesia, por lo que estoy haciendo. Entonces eso duele; sigo sin entender, porque no estamos haciendo lo que Jesús nos dijo”, señaló a través de un video publicado en su cuenta oficial de TikTok, en la que suma más de 6.5 millones de seguidores.

Adicionalmente, reveló detalles de algunas de las conversaciones que habría tenido con los directivos de la iglesia y reveló que, pese a lo ocurrido, sigue teniendo un gran cariño por este lugar y las personas que hacen parte de la comunidad.

“Yo le dije al pastor y a la iglesia que si me borraban no iba a hablar mal de la iglesia, simplemente iré como una visita más. No pasa nada, seguiré orando porque aquí la pelea no es con Dios. (...) Dios no me va a mandar al infierno porque me saquen de la iglesia”, dijo.

No obstante, dejó en claro que no está de acuerdo con la decisión, pues diariamente se enfoca en compartir la palabra de Dios y dar un mensaje de amor y esperanza con la gran cantidad de personas que han conectado con él por medio de sus contenidos.