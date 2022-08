Jhon Alex Castaño rescató a un perrito que iban a tirar por un puente

Jhon Alex Castaño es uno de los grandes representantes de la música popular en Colombia, gracias al trabajo y dedicación que le imprime a cada uno de sus temas. Su voz y talento cautivaron al público, llegando a convertirse en uno de los referentes para nuevos artistas que desean probar suerte en la escena nacional.

El colombiano, que participó en una de las temporadas de MasterChef Celebrity, se robó las miradas de miles de sus fieles seguidores de las plataformas digitales con una serie de contenidos que salieron a la luz. El cantante tuvo un noble gesto con un animal, evitando que toda la historia terminara de una manera trágica.

Recientemente, el intérprete de Ya no quiero verte subió un par de videos a su cuenta oficial de Instagram, donde plasmó la experiencia que tuvo en las últimas horas con un perrito que era víctima de maltrato y que iba a ser sometido a un crudo momento.

Jhon Alex Castaño rescató a un perrito que iba a ser maltratado

De acuerdo con las imágenes que fueron replicadas por algunas cuentas de chismes en redes sociales, el cantante del género popular se encontraba desplazándose en su vehículo con su pareja sentimental, Jenny Suárez, cuando se percataron de una inusual situación que involucraba a un cachorro. El colombiano no dudó en actuar y salvarle la vida al animalito.

Según se aprecia en las imágenes que fueron compartidas en los escenarios digitales, Castaño se encuentra conduciendo su carro en compañía de la odontóloga, mientras relatan cómo sucedió todo. La mujer afirma que su pareja tiene una forma de ser muy linda por la decisión que tomó de rescatar al perrito.

Suárez indica que una de las razones por las que ama mucho a su novio es por el corazón y los sentimientos que tiene. Esto quedó demostrado al darle una segunda oportunidad al animal, el cual ya iba junto a ellos en el carro.

“Vea, cuando me dicen que yo por qué amo tanto a este hombre, que tan fastidiosa, que no sé qué… pero cómo no si tiene un corazón hermoso”, se escucha en el video, mientras enfocan al cantante sonriendo.

“Lo iban a botar, lo iban a botar y mi amor lo rescató, hace cinco segundos lo rescatamos”, agrega la pareja sentimental del artista, mientras muestra al cachorro chillando y bastante asustado.

En el relato que dieron ambos, Jhon Alex Castaño se fijó que unas personas iban a botar al perrito por un puente, por lo que quiso interceder y rescatarlo de un final terrible.

“Lo iban a tirar de allí de un puente y nosotros le metimos mano, miren, está asustadito”, dice el intérprete.

En medio de la emoción que plasmaron los colombianos con este gesto, afirmaron que iban a llevar a una veterinaria para que lo examinaran, lo revisaran y lo despulgaran, de manera que quedara listo para empezar de cero en la vida. En los clips se detalla al perrito bastante asustado y angustiado, por lo que chilla y se queja.

Los usuarios de la plataforma digital reaccionaron a la noticia, destacando el buen corazón que tiene el paisa con respecto a los animales. Muchos aplaudieron la iniciativa del cantante, ya que hay varios casos de maltrato animal que rondan las redes sociales.

“Qué pesar el perrito”, “Me encanta la noticia”, “Eso sí es una noticia”, “Own la cara del perrito”, “Me muero de amor con esto”, “Estas son noticias que alegran el día”, “Esto sí me gusta, vean la belleza de animalito”, “Gracias a Dios me los cuide siempre y les dé mucho dinero y salud”, “Hermoso lo que hizo Jhon”, entre otras reacciones.