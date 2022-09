Jhonny Rivera gana jugoso premio en un supermercado gracias a una de sus fans

“Nosotros no superamos eso que nos pasó. Eso es como increíble, insólito”, dijo el cantante.

Jhonny Rivera, uno de los artistas de música popular más reconocidos del país, estaba recientemente pagando dos televisores, cuando participó en un concurso que tiene el famoso almacen Alkosto. Sin embargo, no esperaba que gracias a una de sus fanáticas se ganara el premio gordo.

Pero, ¿de qué se trataba el misterioso premio? Nada más y nada menos que 2′772.000 pesos. El cantante colombiano estaba en su día de suerte y resultó ser el feliz ganador de dicho monto.

Tanta fue su emoción que publicó desde su cuenta de Instagram oficial cómo se sintió: “Nosotros no superamos eso que nos pasó. […] Eso es como increíble, insólito”, declaró por medio de un video.

Por su parte, la fanática que le cedió el lugar en la fila solo le pidió una foto al artista. Y Jhonny Rivera se sintió tan afortunado al obtener el premio, que incluso pretende hasta jugar la Lotería. ¿Le irá igual de bien?

Jhonny Rivera reapareció y mostró su nueva mansión; presumió sus camionetas

En otras noticias de Rivera, hace un par de semanas el cantante anunció que tomó la decisión de abandonar su finca, ubicada cerca de Pereira, debido a que la situación con algunos fanáticos, que se acercaban en tono agresivo para pedirle ayuda, se salió de control.

De acuerdo con el artista, las constantes visitas inesperadas fueron aumentando cada vez más y muchas personas armaban pleitos con los integrantes de su equipo de trabajo. Incluso, aseguró que recibió fuertes amenazas.

“Ya no me quiero ir de aquí, empecé a hacer inversiones acá para vivir más cómodo. Me veo casi en la obligación de irme porque hay gente que llega y es grosera. El mayordomo de la finca ha tenido roces con gente que llega en un plan súper agresivo”, precisó en aquel momento.

Luego de este lamentable anuncio, el artista de música popular reapareció esta semana en las redes sociales y mostró su nueva casa mediante un video publicado en Instagram, donde recibió cientos de comentarios de felicitaciones.

El risaraldense, de igual manera, aprovechó el momento para presumir sus cinco camionetas de lujo y manifestó que el garaje le quedó pequeño. Asimismo, les agradeció a todos sus fanáticos por todo el apoyo que le dan.

“Mi gente, ahorita me paré en ese balcón, y la verdad me siento tan emocionado de ver todo lo que se ha logrado en 19 años. Lo que les voy a mostrar no es para que lo tomen de presumido”, indicó Rivera inicialmente.

Luego, añadió: “Es muy increíble esto que hay en la casa. Esto es gracias a ustedes, familia. Mi gente, de verdad, gracias. Desde el cepillo de dientes en adelante, todo lo que hemos logrado es gracias al apoyo que ustedes nos dan. Ustedes son los culpables de nuestro éxito”.

En la publicación, que se hizo viral rápidamente en las diferentes redes sociales, se puede apreciar la fachada de la lujosa vivienda, la cual tiene dos pisos. El cantante no reveló su ubicación para evitar los inconvenientes que sufrió en la finca.

“Yo sé que a veces se toma esto como presumido, pero realmente no es la intención. Lo hago desde el punto de vista de la gratitud hacia ustedes, y los logros se comparten, con quienes forman parte de ello”, concluyó.