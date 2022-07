Jhonny Rivera habla del sueño que no alcanzó a cumplir Darío Gómez

La noticia de la muerte del cantante de despecho Darío Gómez generó profunda tristeza no solo en sus familiares, sino también en sus amigos y allegados. De hecho, uno de los primeros en manifestar sus condolencias fue el cantante Jhonny Rivera.

En entrevista con la emisora Blu Radio, Rivera señaló que conocía uno de los secretos y deseos del Rey del despecho. Allí contó que Gómez tenía algunos planes para sus últimos años de carrera artística y mencionó que estaría un poco agotado de los requerimientos de su profesión.

Rivera recordó que Gómez deseaba dejar de hacer giras y presentaciones nacionales e internacionales. De hecho, le reveló que quería hacer uno o dos conciertos al año, como máximo.

“En un avión me lo dijo… Con respeto de la familia, no sé si esto sea público, él me dijo que su sueño era tener una tarima bastante alta para hacer uno o 2 conciertos al año, como máximo”.

Sobre la misma línea, Rivera enfatizó en que Gómez se encontraba cansado de estar viajando cada fin de semana. “Decía que era justo ya hacer un retiro pequeño porque no quería retirarse del todo”, enfatizó.

¿De qué murió Darío Gómez?

En un comunicado emitido por la clínica, se revela la causa médica de su deceso. Gómez ingresó este 26 de julio al servicio de emergencias en estado de inconsciencia.

La clínica cuenta que sufrió un colapso súbito en su residencia y llegó sin signos vitales. A pesar de que el personal del hospital, uno de los mejores de Antioquia, hizo todo lo posible por reanimarlo, el cantante falleció a las 7:31 p. m.

Se espera que en las próximas horas familiares del cantante hagan un pronunciamiento en conjunto.

Cabe señalar que el Rey del despecho era uno de los artistas más queridos por los colombianos. En redes sociales, miles de personas se han volcado a poner sus mensajes de condolencia. Era la voz que millones escuchaban ante una decepción de amor. Y por eso, tenía ese apodo, que él lucía con orgullo.

En varias ocasiones el cantante reveló que este sobrenombre se lo puso el locutor Nelson Moreno Holguín, en el momento en que promocionaba uno de sus discos en 1992, pues lo presentó como Darío Gómez, el ‘rey del despecho’, y desde ahí lo usó por el resto de su carrera.

“Yo nací para distraer el dolor / Desde que un amor me pagó con traición”, son algunas de sus líneas.

Hoy sus seguidores recuerdan el que fue uno de sus mayores éxitos, ‘Nadie es eterno’, la canción que inspiró incluso una novela emitida por la televisión nacional desde 2007 hasta 2008.

Personalidades de todo el país han lamentado su deceso. Uno de los mensajes más emotivos lo puso el expresidente Álvaro Uribe. “Noche triste con Darío Gómez ya llegando al cielo. e

A través de esa misma vía, el Ministerio de Cultura resaltó la importancia de Darío Gómez en la música colombiana y lamentó su muerte. “Lamentamos el fallecimiento de Darío Gómez, el ‘rey del despecho’, reconocido cantante y compositor colombiano de música popular. Recordaremos por siempre sus interpretaciones y las letras que han acompañado a los colombianos generación tras generación”.

El presidente Iván Duque, por su parte, escribió: “Lamentamos profundamente el fallecimiento del intérprete y compositor Darío Gómez, el ‘rey del despecho’, uno de los más grandes exponentes de la música popular colombiana. Acompañamos con solidaridad a sus familiares y amigos, y les enviamos nuestro abrazo fraterno”.