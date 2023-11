Jhony Rivera le salvó la vida a una perrita que recibió un machetazo; esta es su historia

Jhonny Rivera conmovió a sus seguidores en redes sociales y no precisamente con una canción que compuso. El cantante de música popular dejó ver el proceso de rescate de una perrita que sufrió una herida de machete.

Olores que no les gusta a los perros. | Foto: Getty Images

“Esta perrita me ha hecho sudar hoy, dos carreras que he pegado duras. Ya sabemos que está aquí, Le dejé comida por todo lado”, relató Rivera.

Urán grabó el video al lado de las otras mascotas de la casa y no dejó pasar la oportunidad para hacer sus ya conocidos chistes.

“Y estos dos perros, como se les da todo, son desagradecidos. Como han ido a Europa, a Estados Unidos, son unos hps, no saben convivir. Hay que aprender a respetar, ayudarle a esta pobre muchacha. Mírele la cabecita”, señaló a la nueva mascota.

“Entonces, si no se ponen las pilas, esta perrita les pude estar quitando la comida. Esta sabe lo que es luchar. Ustedes no saben lo que es eso, muchachos. Suave con la perra, que está aquí temblando. No levanta ni la cola, mire a la pobre perrita. Mírele el susto por maltrato animal. Ahí va de a poquito cogiendo amor”, compartió.