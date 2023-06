Jim Velásquez y Alina Lozano: se revelan detalles sobre los suegros de la actriz

Si hay alguien que tiene claro ese refrán de que “el amor no tiene edad” es Alina Lozano, una de las actrices más famosas de la televisión colombiana y a quien recientemente se le vio en la tercera temporada de La reina del sur compartiendo pantalla con personalidades como Kate del Castillo, Pêpê Rapazote, Fernando Solórzano, Lincoln Palomeque, Antonio Gil y Kika Edgar, entre otros. Hace unos meses la profesional de la televisión dio a conocer que tenía una relación con un joven 30 años menor que ella.

Alina Lozano tiene un novio 30 años menor que ella. - Foto: Instagram Alina Lozano

Alina Lozano y Jim Velásquez se conocieron cuando ella le estaba dando clases de actuación. Comenzaron a interpretar una historia en la que un joven se enamoraba de una mujer mucho mayor que él, pero la ficción superó la realidad y con el paso del tiempo se encendió una chispa entre ellos dos. Si bien la actriz ha sido muy cuestionada por esta situación, se ha hecho la de los oídos sordos y ha demostrado en más de una oportunidad el amor que siente por el joven tiktoker.

Sin embargo, la actriz utilizó su cuenta de Tik Tok, en donde cuenta con más de 360 mil seguidores, para hacer un “en vivo”. En este espacio aprovechó para ofrecer detalles de su carrera, del uso que le ha dado a las plataformas digitales y su diferente forma de monetizar, y para referirse también a su relación con Jim.

En medio del diálogo que estaba sosteniendo con sus seguidores hubo alguien que le preguntó sobre cómo veían en las familias de ambos la relación que ellos tenían. Alina respondió que con respecto a ello no había ningún tipo de problema. Dijo que su hijo se la lleva muy bien con Jim y que los papás de este no le decían nada. Pero que ella todavía no conoce a sus suegros.

De acuerdo con lo que dijo la actriz recordada por su papel de doña Nidia en Pedro el escamoso, el encuentro con los padres de su novio se iba a dar el año pasado, pero una serie de circunstancias impidió el encuentro. Lo mismo ha sucedido en otras oportunidades, cada vez que la reunión se va a concretar pasa algo que impide que se reúnan.

Lo único que se conoce de los suegros de Lozano es que apoyan a su hijo pues a través de las redes sociales se conoció una fotografía donde salen todos juntos en medio de la graduación de Jim Velásquez.

“¡NOS GRADUAMOS! Oficialmente Maestro en Arte Dramático con énfasis en Actuación de la Universidad El Bosque 🔥🎭🎬”, escribió el joven en su post.

El joven compartió una foto con sus padres - Foto: @jimvelasquezoficial

Alina Lozano y Jim Velázquez conforman hoy en día una de las parejas más polémicas de la farándula colombiana y de las redes sociales, y hace unos días sorprendieron a todos a nivel nacional después de comprometerse en medio de un programa transmitido en todo el país.

“Alina, yo crecí viéndote, cuando tenía un añito, mi mamá me ponía Pedro el Escamoso y desde ese momento supe que eras la mujer mi vida, entonces ya lo comprobé y por eso quiero que me acompañes por el resto de mis días (...) Quiero aprovechar este momento, para pedirte que te cases conmigo”.

En medio de lágrimas, la reconocida actriz no se pudo resistir y aceptó: “es la primera vez que me piden matrimonio (...) Claro que sí acepto amor”.

Alina Lozano le dijo 'Sí acepto' a su novio Jim Velásquez - Foto: Instagram @bravissimocity

“Después de contar su historia de amor y detalles de la relación, que ha sido fuertemente cuestionada en redes sociales, decidieron dar un paso muy importante en sus vidas. Aunque Alina aseguró que no se casaría “a estas alturas de la vida”, ya que una traición le borró las ganas de contraer matrimonio, sin duda dijo sí a caminar hacia el altar. Jim, por su parte, guardaba la esperanza y “ese sueño se materializó”, fueron algunas de las palabras de City TV para terminar de confirmar por medio de redes sociales lo que algunos colombianos vieron por televisión.