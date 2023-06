Jordi Martin se fue de nuevo contra Piqué; habló de sus comportamientos y lo llamó “racista”

El periodista no se contuvo y mencionó una situación que habría pasado Shakira en su relación con el español.

Gerard Piqué quedó en el centro de distintas noticias en la prensa internacional, debido a los cambios que tuvo su vida personal y profesional desde que se separó de Shakira. El catalán se enfrentó a las críticas, reproches y burlas, las cuales aparecieron en el camino durante el último año.

El exfutbolista fue centro de reacciones tras las decisiones que tomó una vez terminó con Shakira. - Foto: Fotograma, 0:16, Shakira - Acróstico (official Video) - YouTube Shakira - Instagram @3gerardpique

Sin embargo, en este tiempo se destaparon varios secretos y detalles ocultos de la privacidad del exfutbolista, exponiendo las crudas situaciones a las que se habría sometido la barranquillera por amor. Uno de los principales detractores del empresario de Kosmos fue el periodista Jordi Martin, quien contó y reveló datos inesperados sobre los movimientos y “traiciones” que se dieron en aquella relación.

Una pequeña guerra entre Piqué y Jordi Martin se registró en los escenarios digitales y en las calles de Barcelona, al punto de que se dieron fuertes ofensas, afirmaciones y comentarios de parte y parte. Este lío terminó en los juzgados de Barcelona, debido a una demanda que le puso el exfutbolista al reportero al sentirse “perseguido y acosado”.

Jordi ha estado al tanto de lo que pasa con la expareja desde sus inicios. - Foto: Tomada de Instagram @jordimartinpaparazzi y @3gerardpique

No obstante, recientemente, el paparazzi, en diálogo con el programa The red phone, de Jorge Viera, ha dado la cara públicamente y no se ha guardado nada; habló sin pelos en la lengua sobre la polémica y comentada pareja española, soltando afirmaciones relacionadas con los comportamientos del exdefensa del FC Barcelona.

En el formato, Jordi Martin recibió una pregunta relacionada con Piqué y sus incómodos comentarios, indagando si lo consideraba una persona racista. El paparazzi no se quedó callado y afirmó varias veces que el deportista era racista, clasista y xenófobo.

El reconocido paparazzi habló de Piqué en una entrevista. - Foto: @jordimartinpaparazzi

“Piqué hizo unas declaraciones, en tono despectivo, que dijo: ‘Es que hay mujeres sudamericanas’”, se escuchó en la promo de dicha entrevista.

“¿Tú crees que Piqué es racista?”, preguntó Jorge Viera, a lo que el español respondió: “Piqué es racista y clasista, es xenófobo. Sé que ha tenido comentarios muy feos con ella y lo sé porque me lo ha dicho gente cercana”.

“Pero yo me pregunto, ¿tus hijos no llevan raíces latinoamericanas, Gerard Piqué?”, agregó.

No es la primera vez que Jordi Martin tilda de “racista” a Piqué

Meses atrás, Jordi Martin concedió una entrevista a Shirley Radio, donde comentó un poco sobre su trayectoria como reportero y fotógrafo. El español se sinceró y mencionó anécdotas de su carrera, revelando sentimientos y emociones que le generaron ciertas noticias.

Al entrar en el tema de Shakira, el comunicador mostró su inconformidad con la personalidad de Gerard Piqué, expresando lo mucho que le molestaban algunas conductas y situaciones que ocurrieron en el pasado. Al charlar con Shirley Vargany, el reportero puntualizó en cómo era el deportista y cómo se comportó en ocasiones dentro de la relación que sostuvo con la colombiana.

El futbolista recibió una pregunta en la que terminó nombrando a su expareja. - Foto: Fotograma, 6:13, Pique Builds 5-A-Side Team Using Footballers In His Contacts /YouTube John Nellis - Instagram @shakira

Jordi Martin cuestionó el hecho de que Piqué solo una vez hubiera visitado Barranquilla con Shakira, teniendo en cuenta que hacía parte de la historia de su expareja y de sus hijos. El periodista apuntó que todo se centró en la historia del catalán, dejando de lado el contexto de la cantante internacional.

“Yo siempre digo algo, ¿por qué en 12 años de relación con Shakira solo ha ido una vez a Barranquilla?, sus hijos llevan raíces colombianas, ¿por qué no ha salido de él ir a Barranquilla a conocer las raíces de sus hijos, a conocer la familia de Shakira, dónde se crio, dónde nació? Solo una vez en 12 años”, comentó, tildándolo de “déspota y racista”.

Shakira y Gerard en la final de la Copa Davis 2019, antes de que iniciaran los primeros rumores sobre la infidelidad del catalán. Foto: Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images. - Foto: Europa Press via Getty Images

En este espacio arremetió contra el exdefensa del FC Barcelona, puntualizando en los motivos que tenía para que le cayera mal. Jordi Martin aclaró cómo veía al catalán, centrándose en rasgos de su forma de ser que no le agradaban en lo más mínimo.

“Piqué es un inmaduro, es un tipo que habla mal a la gente, que te mira por encima del hombro, es un prepotente, a mí siempre me ha caído mal, muy chulo y grosero. Yo pensaba: ‘Pobrecita, no se da cuenta de lo que tiene al lado’. Pero como estaba tan enamorada, ¿quién era yo para decirle a Shakira que su marido hacía esto?”, mencionó.