Joven contó que Poncho Zuleta le pagó con “billetes verdes” por aparentar romance

Poncho Zuleta, uno de los artistas más importante de la música vallenata en Colombia, ha dado mucho de que hablar en los últimos días y se convirtió en tendencia debido a que aseguró que tenía una relación sentimental con María Laury Marriaga.

A través de las redes sociales, el guajiro y la mujer subieron una serie de publicaciones bastante cariñosas durante la semana, enfatizando que el verdadero amor no se medía por la edad. Además, compartieron varios videos juntos.

Poncho Zuleta y Juanda Caribe lanzaron su nueva canción

El cantante, o obstante, confirmó hace uno días que el polémico romance con la joven barranquillera era un montaje, puesto que era parte de la campaña publicitaria para promocionar su nueva colaboración musical con Juanda Caribe.

Adicionalmente, la actriz se despidió en su cuenta personal de Instagram del personaje y le agradeció a Zuleta por la confianza que le brindó durante estos días. Asimismo, recalcó que es una muer felizmente casada.

“Se acabó la novelita. Solo duró ocho días, pero como nos divirtió. No se vayan a olvidar de la ‘Frunita’. Maestro, gracias por la confianza. Mi cariño y admiración, por siempre”, indicó inicialmente.

María Marriaga habló sobre su relación con Poncho Zuleta

La 'Frunita' de Poncho Zuleta dio la cara

Luego, Marriaga concluyó: “Qué viva el ‘frunismo’. Gracias a los que fueron respetuosos y empáticos con sus comentarios. Me despido de María Laura, el personaje por el que muchos llegaron aquí. Yo soy Laury”.

La joven, de igual manera, habló este miércoles en exclusiva con Tropicana Barranquilla y reveló que todo lo que vieron sus seguidores en las plataformas digitales fue falso, incluida la fiesta de cumpleaños, ya que ese día no era su natalicio.

Pese a las muestras de cariño que subían, la comunicadora social puntualizó que nunca pasó nada con el reconocido artista y respondió de manera jocosa que todo fue más fácil cuando le dijeron lo que le iban a pagar. Sin embargo, no quiso contar cuál fue la cantidad que le ofrecieron.

La joven aseguró que nunca besó al cantante

Marriaga insinuó que el pagó por fingir ser novia Poncho Zuleta fue muy bueno

“Pues nada. Era una actuación y nunca nos dimos ningún beso, solo fueron unos picos. Cuando vi los billetes verdes todo fue más fácil”, manifestó la joven en la emisora, donde le volvió agradecer a Zuleta por el apoyo que le dio.

María Laury tiene actualmente una relación estable con el exjugador del Junior de Barranquilla, Daniel Machacón, quien formó parte de las Selecciones Juveniles de Colombia.

El exfutbolista estuvo en la nómina del conjunto tiburón que salió campeona en el torneo finalización de 2004, luego de vencer por penales a Atlético Nacional. El volante también jugó el Mundial Sub-20 de 2005.

María Marriaga y Daniel Machacón llevan casados varios años

María Laury Marriaga trabajó en la bionovela de Diomedes Díaz

“Aquí el crack eres tú. Yo pensé que era muy fuerte mentalmente, hasta que me abrazabas y me decías: ya casi acabará'. Gracias por decirme que dejará de leer comentarios, que tú sabías quién era yo y eso es lo que te importaba. ¡Te dedico mis triunfos y la vida mía! Te amo, rey. El que se come a la fruna”, concluyó.

Cabe recordar que la joven tiene dos hijos, un niño de 11 años y una niña de seis, y que había ocultado todas sus fotos familiares para que esto no intercediera en su trabajo como actriz, mientras se lanzaba la canción.