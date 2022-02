Joven gastó una fortuna en cirugías estéticas para verse “perfecto”

La obsesión por la belleza y tener una figura envidiable ha llevado a algunas personas a abusar de los procedimientos estéticos, como el caso de un joven británico, quien cambió su aspecto físico para sentirse mejor consigo mismo.

Dale Saint Cullen, de 28 años de edad, se gastó 25 mil libras, unos 131 millones de pesos, en cirugías estéticas para verse mejor y ser “perfecto”. Cullen ha manifestado que se “dejó lavar el cerebro” por los estereotipos que proponen algunas redes sociales sobre la belleza.

Su primera cirugía fue en la nariz, luego decidió operarse la barbilla, también se hizo procedimientos estéticos en los dientes, labios más grandes y una mandíbula más afilada, todo esto por estar obsesionado con lo que veía en las redes sociales, comentó el joven en diálogo con el diario The Mirror.

“Era como si siempre hubiera una nueva tendencia y simplemente no podía seguir el ritmo”, dijo Dale, quien añadió que está “a favor de seguir la tendencia, pero no cuando eso significa que tienes que cambiar toda tu cara”.

En el diálogo con el mencionado medio de comunicación, el joven contó que siguió con su obsesión por estar pendiente de las tendencias. “En las redes sociales nunca me di cuenta en ese momento, pero estaba mirando a estas personas que se veían perfectas y caí en este círculo vicioso de perseguir lo que no era la realidad, era completamente falso”.

Dale Saint Cullen estuvo en Turquía y Polonia para buscar la figura ideal, aunque después de varios procedimientos estéticos, él mismo confesó que “nunca logrará el estilo que pretendía”.

El británico afirmó que después de varios años en los que buscó la “perfección” en su cuerpo, entendió que la vida real es diferente a lo que se ve en las redes sociales. “Me tomó un tiempo darme cuenta de que no es así como se ven en la vida real”. Así mismo, reconoció que perdió dinero buscando un resultado que no era fácil de alcanzar con las cirugías.

“Lo que hice hasta ahora no era para mí, lo hice bajo la presión de las redes sociales. Estoy en un lugar mucho mejor ahora y me aseguro de que todo lo que hago sea para mí”, resaltó Dale, quien ahora usa sus redes sociales para aconsejar a las personas para que no cometan el error que cometió, y que se acepten tal cual como son, tanto por dentro como por fuera.

Yina Calderón revela que le hicieron un nuevo ombligo

Yina Calderón ha mostrado en varias ocasiones el avance de su última cirugía y parece que los resultados son satisfactorios. La empresaria mostró a sus fanáticos cómo quedó la reconstrucción de su ombligo tras haberse sometido al retiro de una costilla flotante, un amarre de estómago en forma de corset y una ampliación de caderas.

“Ustedes me dicen que les muestre el ombligo. Estoy en recuperación, estoy muy inflamada, pero les voy a mostrar que sí me hicieron un ombligo nuevo”, comentó Calderón en una de sus publicaciones.

En las imágenes se puede ver el abdomen de Yina rojo, debido a la recuperación por la que pasa actualmente y las marcas de lo que podrían ser las heridas que faltan por sanar.

Cabe resaltar que desde hace tiempo la empresaria ha señalado que quiere parecerse a una barbie y por ello ha estado realizándose cirugías estéticas con el fin de cumplir su objetivo.

La creadora de contenido también ha aprovechado para defenderse de las críticas que le han hecho y a principios de febrero dijo: “Por eso yo decidí seguir mi meta de ser una ‘barbie’, porque es mi sueño, y es algo que yo quería hacer hace mucho tiempo y no necesito la aprobación de nadie para hacerlo, ni mucho menos”.