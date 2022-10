JuanDa, influencer colombiano, reaparece en sus redes sociales tras varios meses ausente

Juan David Morales Carranza se ha ganado el corazón de miles de colombianos, pero se había retirado de las redes sociales para tomarse un respiro.

Aunque en varias ocasiones sus seguidores se preguntaron por la situación de JuanDa, siempre se dijo que estaba bien.

También hubo momentos donde personas inescrupulosas intentaron usar su identidad para pedir dinero a la gente a través de redes sociales, asegurando que el joven estaba pasando por necesidades.

Esto lo desmintieron sus familiares y amigos cercanos, indicando que el influenciador no era quien había aparecido en tales publicaciones y que, cuando él se sintiera bien, volvería a retomar su vida en internet.

La publicación de JuanDa que indica su regreso a las redes sociales

Este martes, 25 de octubre de 2022, él mismo hizo una publicación en su cuenta de Instagram donde invita a sus más de 3.8 millones seguidores a una transmisión en vivo.

En las fotografías compartidas se observa a JuanDa con una sonrisa en su rostro y varios letreros que acompañan algunos mensajes.

“Ola, alguien se acuerda de mí?”, luciendo una camisa negra con la foto del cantante Chayanne; luego, otra imagen donde invita a sus seguidores a que lo acompañen en una transmisión que realizará en su cuenta de Instagram y, además, indica que no prende su celular desde hace 6 meses.

En otra de las fotos, el influencer comparte datos de su próximo video que será cargado en el canal de YouTube a las 8:00 p. m. el miércoles 26 de octubre.

Y por último, muestra lo grande que está su mascota Chandosa, una perrita que decidió adoptar cuando tenía unos 3 meses aproximadamente.

La historia de JuanDa antes de ser influencer

Relata que en 2009, cuando él tenía 10 años, la Policía llegó a sacarlos de la casa donde vivía con su madre porque no tenían cómo pagar el arriendo. Con su forma particular contó a través de un video cómo se enteró de que su papá hacía mucho rato no los ayudaba a pagar la renta del sitio donde vivían.

El joven asegura que ese día comprendió que la vida no era tan fácil ni dulce como lo pintaban algunos programas de televisión.

Además, JuanDa confesó que no fue la única vez que los echaron de una casa en renta, al contrario, se les convirtió en una rutina y por eso tomó la decisión de buscar su casa propia. Esto lo logró en el municipio de Soacha en un proyecto donde entregaban los apartamentos en obra gris.

Con el pasar del tiempo logró terminar los detalles del inmueble y compartirlo con sus seguidores, quienes lo admiran porque, según ellos, él representa a un colombiano de a pie de esos que son felices más allá del dinero.

El joven de 23 años se ha convertido en uno de los influenciadores más queridos por las personas ya que su contenido se basa en contar historias a través de hechos que le pueden ocurrir a cualquier ser humano, pero a los que él siempre les ve el lado bueno y comparte con humor con los demás.

Muchos internautas indican que JuanDa, a pesar de que su popularidad empezó a crecer en el 2016, no ha cambiado y que su humildad es una de las cosas que más lo caracteriza frente a otros creadores de contenido que tiene el país.

Él había tomado la decisión de alejarse de las redes sociales puesto que su salud mental se estaba viendo afectada, pues cabe resaltar que así como existen personas que lo apoyan en su labor, hay otras que lo critican y rechazan el contenido que hace.