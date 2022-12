Jueza Vivian Polanía vuelve tras su controversia en audiencia virtual, esta vez en ropa interior

La jueza de control de garantías de Cúcuta Vivian Polanía Franco, suspendida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Norte de Santander y Arauca, ha atravesado por días difíciles tras ser epicentro de un nuevo escándalo por aparecer, durante una audiencia, en la cama, con cigarrillo en mano y sin la toga.

El 15 de octubre de 2020, la jueza contó su historia. En Vicky en Semana, la jueza Polanía, quien hoy tiene 34 años de edad, dijo que cada quien era sexy a su manera y que, además, le gustan los tatuajes y los piercings. “Cuando llegué a Cúcuta yo me ponía shorts y camisetas, así es el look que más me gusta. Posteriormente yo conozco el CrossFit y practicándolo, el cuerpo cogió otra forma”, explicó.

Tras esos hechos, se abrió una investigación y mientras se avanza en la misma, deberá permanecer al margen de su despacho de acuerdo con el fallo de 16 páginas publicado.

Para el organismo, que es el encargado de investigar disciplinariamente la conducta de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y los abogados en el ejercicio de su profesión, es cuestionable la actitud y aptitud que tuvo la mencionada jueza durante la diligencia, prendiendo su cámara cuando en la audiencia habían pasado 57 minutos.

La Comisión, igualmente, no atendió las observaciones hechas por los otros sujetos procesales. Por esto se considera que la medida es necesaria para evitar que la “funcionaria judicial incurra en una reiteración de la conducta”.

Vivian Polanía reaparece

Luego de conocerse esta decisión, a la jueza Polanía parece no importarle la sanción de su cargo, pues volvió a aparecer en las redes sociales bastante ligera de ropa, luciendo ropa interior de Batman, lo que muchas personas han interpretado como una falta de interés.

De acuerdo con lo expuesto por el programa de chismes Lo sé todo, del Canal Uno, la jueza colombiana decidió reaparecer compartiendo el video en su Instagram.

“Vuelve al ruedo. La jueza ‘sexy’ sigue generando escándalo en las redes sociales. Después de ser suspendida por aparecer en una audiencia en ropa interior y fumando, ahora la señora jueza Vivian Polanía ha compartido un video bastante ‘ligerita’ de ropa, luciendo unos ‘pantys’ de Batman (...) Lo que muchas personas han interpretado como una falta de interés por las sanciones que esto podría acarrearle”, manifestó el presentador Ariel Osorio, a lo que su compañera de set Elianis Garrido agregó: “Lo que sí es cierto es que es una mujer que vive su libertad, vive su sensualidad, son sus redes sociales. Tenemos que esperar qué medidas toma la justicia”.

Este tipo de contenido explícito en sus redes sociales no son novedad. En más de una ocasión, la jueza ha compartido -y lo sigue haciendo- contenido sugestivo a sus más de 387 mil seguidores, luciendo con orgullo sus atributos, su cuerpo de atleta y sus innumerables tatuajes, así como sus rutinas diarias de crossfit, que han inquietado a más de uno y siguen dando de qué hablar.

La jueza Polanía Franco es abogada de la Universidad Católica. Es especialista en derecho constitucional y candidata a magister en derechos humanos. Así mismo, ha trabajado en el Tribunal Superior de Bogotá, Consejo Seccional de la Judicatura en Bogotá y en el juzgado 24 penal.

No es la primera vez que la juez genera controversia, ya que a través de redes sociales ha publicado imágenes y videos que se han con vertido en virales.

En parte de ese contenido, ella muestra con orgullo su escultural figura. Algunos cibernautas consideran que es inapropiado por el cargo que ella ostenta, mientras que para otros hace parte de su vida personal.

De acuerdo con Polanía, aunque intentó vestirse con vestidos largos, elegantes, también se le convirtió en un problema, ya que le decían que se veía muy sexy y bonita, por lo que le mandaron a decir que debía andar con toga.

“Me cansé de darle gusto a las personas por encima de mi tranquilidad. En el Palacio de Justicia no hay salas suficientes para hacer las audiencias y yo tengo una cantidad de trabajo impresionante, las hago en mis despachos, y se me enredaban los vestidos en la silla. Vestidos que valían un montón de plata”, señaló en entrevista con Vicky en Semana.