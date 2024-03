Julián puso a sudar a los participantes de ‘La casa de los famosos’ con exigente casting: les preguntó sobre cultura y hasta matemáticas

Enseguida, la cuestionó sobre Cleopatra, pero la reacción de la creadora fue reírse, por lo que Julián mencionó: “uno a los 31 años ya debería saber quién es Cleopatra. Ya por la cara entendí que no, no le gustó ni el chiste”, palabras que hicieron reír aún más a La Segura, que se mostró inmediatamente anonadada con el cuestionario que le tenía preparado el actor.

“¿Quién fue Nerón?”, continuó su labor con Pantera, quien quedó frío con su pregunta, pero al final respondió que “fue un rey del siglo de él porque estamos en el siglo XXII”, dijo un poco inquieto porque no estaba seguro si era el siglo XXII o XXI. “Decida porque no puede estar en dos siglos”, le refutó Trujillo. Luego, ante la pregunta de si se considera o no una persona culta, Kevin Fuentes contestó con humor: “todo el tiempo, de uno a cien, diez... No de uno a diez, once”.