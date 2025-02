Karen Sevillano se molestó y tildó de “tibios” a participantes de ‘La casa de los famosos’: “Yo me meto a esa casa y lo nomino”

En la dinámica, todos los participantes tuvieron que pararse frente a su persona elegida, pero una vez más y pese a que los presentadores han mencionado varias veces que el posicionamiento debe ser frente a quien quieren que se vaya de la casa, los famosos no lo hicieron.

Desde el primer posicionamiento, la gran mayoría de los participantes se han ubicado detrás del reconocido actor Mauricio Figueroa y han argumentado que él debería cuidar su salud, su rodilla y que no hay nada mejor para él que estar en su casa, ya que están preocupados por él.

Sin embargo, en este último posicionamiento, Carla Giraldo tuvo que interrumpir y repetirles una vez más que el posicionamiento no es para mostrar preocupación ni agradecer.

“Tienen que tener claras las razones de por qué quieren que se vaya ese famoso de la casa. Aquí no vinimos a adular ni a decir cosas bonitas, sino por qué quieren que se vaya esa persona de la casa”, dijo la presentadora.

Karen Sevillano se mostró molesta por posicionamientos en La casa de los famosos

La mujer caleña, que es presentadora del after, se tomó sus redes sociales para manifestar su molestia con los famosos por no seguir las reglas de la casa.

“El miércoles volvemos a día de nominación. Al primer famoso que diga no que nomino a Mauricio Figueroa porque su rodilla... vea, vea por Dios que yo me meto a esa casa y lo nomino al que nomine a don Mauricio Figueroa. Basta con ese cuento de la rodilla, ya, ya, ya. O sea nadie les está diciendo que se agarren de los pelos y que se tiren para el piso, sería épico, espectacular, me encantaría, pero no”, concluyó.